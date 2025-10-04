OTVARA SE PRVA ŠEJN PRODAVNICA U EVROPI: Usred pritiska političara rešili da prošire biznis
Nova prodavnica će biti smeštena u robnoj kući BHV u centru Pariza i planirano je da bude otvorena početkom novembra. U planu su i prodavnice u Galeries Lafayette u Dižonu, Grenoblu, Remsu, Limožu i Anžeru.
Do sada je „Šejn“ širom sveta imao samo prodavnice kratkog veka, uglavnom u marketinške svrhe. Predsednik SGM, Frederik Merlen, ističe da francuska mreža očekuje da ovaj potez privuče mlađe kupce, koji će moći da kombinuju kupovinu „Šejn“ proizvoda sa, na primer, dizajnerskim torbama.
Istovremeno, „Šejn“ je pod pritiskom francuskih trgovaca, političara i regulatora. Francuski parlament podržava zakon koji reguliše brzu modu, a ukoliko bude usvojen, kineskom brendu bi moglo biti zabranjeno oglašavanje. Lokalni trgovci su posebno kritični zbog niskih cena na „Šejnovoj“ platformi.
„Šejn, koji je već doveo do gašenja nekoliko francuskih brendova, planira da otvori veliku prodavnicu u centru Pariza i proširi svoju ponudu ‘nosi i baci’ odeće na naše tržište“, izjavio je Jan Rivoalan, predsednik Francuske federacije pret-a-porte.
Pre „Šejna“, francuski trgovci su se borili da prate brze modne lance poput Zare i H&M, često nudeći popuste i mobilne promocije. Nekoliko brendova brzom modom, poput „Jennyfer“ i „NafNaf“, ove godine je podnelo zahtev za bankrot.
BiznisKurir/Reuters