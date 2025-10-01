Slušaj vest

Poreska uprava obavestila je javnost da od danas važe novi obrasci za refakciju akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za transport i grejanje.

Umesto dosadašnjih formulara, obveznici će od 1. oktobra morati da koriste nove obrasce REF-G i REF-T.

Zamena je uvedena na osnovu izmenjenog i dopunjenog Pravilnika o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na povraćaj plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. Zakona o akcizama. Time obrasci koji su bili u upotrebi do 30. septembra 2025. godine prestaju da važe.

Poreska uprava je naglasila da će svi zahtevi za refakciju podneti na starim obrascima od sada biti odbijeni, pa je obaveza obveznika da nove formularе koriste isključivo prilikom podnošenja zahteva.

BiznisKurir/BizPortal

