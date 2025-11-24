Slušaj vest

Za mnoge početnike put do vozačke dozvole ume da bude dug i iscrpljujuć, ali za pojedine kandidate polaganje ispita postaje mnogo stresnije i skuplje nego što su očekivali.

Prema podacima koje je danas objavila britanska škola vožnje AA Driving School, jedan kandidat je potrošio čak 2.944 funte (3.334 evra) pokušavajući da položi teorijski deo, i to čak 28 puta, ali bez ikakvog uspeha.

Drugi kandidat uspeo je da prođe test tek iz 75. pokušaja, nakon što je za to potrošio više od 1.700 funti.

Foto: Printscreen/Facebook/novi početak

Svaki izlazak na polaganje teorijskog ispita, koji je obavezan pre zakazivanja praktičnog dela, košta 23 funte. Test proverava poznavanje saobraćajnih propisa, kao i sposobnost kandidata da proceni opasnost pomoću video materijala, prenosi B92.

Čak i kada kandidat savlada teoriju, čeka ga naredni, često još teži deo, praktični ispit.

Tokom prethodne godine, rekordni broj pokušaja pre uspešnog polaganja praktičnog dela iznosio je 21. To znači da je kandidat potrošio između 1.302 i 1.575 funti, u zavisnosti od termina polaganja, navodi britanski Skaj njuz.

Ipak, postoje i ekstremniji slučajevi: dva kandidata su pokušala da polože praktični ispit čak 37 puta, ali bez uspeha, pri čemu je svaki od njih potrošio do 2.220 funti.