Slušaj vest

Roditelji 19-mesečnog deteta tvrde da su ostali bez više od 1.800 britanskih funti (oko 2.100 evra) nakon što su rezervisali smeštaj preko turističke agencije u navodno luksuznom odmaralištu sa pet zvezdica, koje, kako su kasnije tvrdili, zapravo nije odgovaralo opisu.

Agencija je prevarila porodicu

Početkom jula stigli su u Antaliju očekujući porodični hotel sa nizom sadržaja prilagođenih deci, uključujući bazene, tematska igrališta i takozvano „Strumpf selo“. Međutim, smeštaj je bio daleko od onoga što je reklamirano.

– Hotel nije izgledao nimalo kao na fotografijama. Soba je bila mračna, prljava i zastarela. Nije bilo krevetića, a osoblje nam je reklo da dete može jednostavno da spava sa nama u krevetu – rekla je Džema Lejn, ne skrivajući razočaranje i suze zbog cele situacije.

Hotelska soba Foto: Profimedia

Navodno igralište je svedeno na parče veštačke trave i zapuštenog zemljišta, zatvoreni bazen je bio zatvoren, a „Strumpf selo“ je bilo potpuno drugačije. Čitav objekat je delovao zapušteno i svakako ne luksuzno.

Situaciju je dodatno komplikovala činjenica da su, da bi nastavili odmor u prihvatljivim uslovima, morali da plate dodatnih 1.500 funti (oko 1.730 evra) da bi se preselili u drugi smeštaj. Agencija im je naknadno ponudila povraćaj novca od 173 funte (199 evra), što su oni odbili, nazvavši ceo slučaj "prevarom".

Preselo im sve Foto: Shutterstock

– Radije bih odmah otišla kući nego da ostanem tamo. Ovo je bio najgori hotel u kome sam ikada boravila – dodala je Džema.

Turistička agencija je saopštila da joj je žao što boravak porodice Lejn-Preston nije ispunio očekivanja i da je pokrenula internu istragu nakon žalbi. Takođe je navedeno da su gosti otišli pre nego što je njihov tim za korisničku podršku imao priliku da odgovori i ponudi rešenje na licu mesta.

– Kontaktirali smo gospodina Prestona, izvinili se i vratili novac za neiskorišćene noći – navodi se u saopštenju agencije.