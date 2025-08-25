Slušaj vest

Najviše radnih mesta nuđeno je magacionerima, za koje je raspisano 635 oglasa.

Na drugom mestu su radnici na utovaru kojih je traženo 494, slede kuriri sa 461 i programeri sa 393 oglasa.

Traženi su i armirači, tesari, manuelni radnici za niskogradnju i visokogradnju, a slede pomoćni kuhinjski radnici, kuvari, čistači prostorija.

Na drugom kraju liste, gde su manje tražena zanimanja između ostalih su elektroinstalateri, putari, reklamni agenti, veterinarski tehničari za koje je u julu raspisano oglašeno samo po pet radnih mesta, a ubedljvo na začelju su arhitekte, menadžeri za rizik poslovanja sa korporativnim klijentima i nastavnici računarstva i informatike za koje su raspisana po četiri oglasa za posao.

Od ukupno 11.767 oglašenih slobodih radnih mesta, velika većina, preciznije 8.581 odnosi se na određeno radno vreme a ostalih 2.883 na neodređeno.

Gledano po regionima, najviše radnika je traženo u Beogradu, 6.747, zatim u Vojvodini, 1.740, Šumadiji i Zapadnoj Srbiji, 1.824 a najmanje u Južnoj i Istočnoj Srbiji, 1.161.