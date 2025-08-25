JEDAN RADNIK NA 635 POSLODAVACA! Ovi radnici su najtraženiji, a evo za kojima tražnja slabi
Najviše radnih mesta nuđeno je magacionerima, za koje je raspisano 635 oglasa.
Na drugom mestu su radnici na utovaru kojih je traženo 494, slede kuriri sa 461 i programeri sa 393 oglasa.
Traženi su i armirači, tesari, manuelni radnici za niskogradnju i visokogradnju, a slede pomoćni kuhinjski radnici, kuvari, čistači prostorija.
Na drugom kraju liste, gde su manje tražena zanimanja između ostalih su elektroinstalateri, putari, reklamni agenti, veterinarski tehničari za koje je u julu raspisano oglašeno samo po pet radnih mesta, a ubedljvo na začelju su arhitekte, menadžeri za rizik poslovanja sa korporativnim klijentima i nastavnici računarstva i informatike za koje su raspisana po četiri oglasa za posao.
Od ukupno 11.767 oglašenih slobodih radnih mesta, velika većina, preciznije 8.581 odnosi se na određeno radno vreme a ostalih 2.883 na neodređeno.
Gledano po regionima, najviše radnika je traženo u Beogradu, 6.747, zatim u Vojvodini, 1.740, Šumadiji i Zapadnoj Srbiji, 1.824 a najmanje u Južnoj i Istočnoj Srbiji, 1.161.
