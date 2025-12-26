Slušaj vest

Preko Instagrama se mogu pronaći dadilje koje dolaze na hitan poziv, ali pitanje je zapravo ko kontroliše i proverava one koji za novac čuvaju decu.

Fića je imao samo godinu dana kada je Jana Živanović prvi put ušla u njegov život, kao dadilja. Danas, deset meseci kasnije, njih dvoje su najbolji drugari. Na početku joj nije bilo lako da čuva malo dete, jer nije imala iskustva.

"Nisam htela da prihvatim saradnju sa jednom ženom, koja me je našla preko privatnog kontakta. S obzirom na to da sam shvatila da je njoj jako potrebna pomoć, rekla sam iskreno da nemam iskustva u radu sa bebama, trebalo bi mi nekoliko smena da se uhodam i da mi objasni kako provode vreme zajedno. Mislila sam da neću moći, ali sam se na kraju za tu bebu najviše i vezala", kaže Jana.

Ona je socijalni radnik, radila je kao dadilja i preko agencija. Kako kaže, intervju za ovakvu vrstu posla nije jednostavan.

"Imali smo grupni intervju, gde smo radili psihološki test i studiju slučaja, takođe im je bilo bitno koje smo struke. Na primer, ja sam socijalni radnik, a ima dosta koleginica koje su bile medicinske sestre i imale su iskustva. Isto tako, bilo je važno poznavanje stranih jezika, s obzirom na to da 'Bejbi siting klub' nudi opciju čuvanja inostrane dece", objašnjava Jana.

Na internetu postoji veliki broj agencija koje nude usluge čuvanja dece, a na društvenim mrežama aktivni su i profili dadilja koje se same povezuju sa porodicama.

Dadilje koje same dolaze do klijenata, na svojim Instagram profilima napišu svoje veštine i iskustva, kao i cene. Kod Bebi servisa, čiji je osnivač Grad Beograd, pravila su jasna.

Stručni saradnik i koordinator u "Bebi servisu" Marina Aćimović ukazuje da saradnice prolaze detaljno testiranje.

"Naše saradnice moraju da prođu testiranje u Nacionalnoj službi (za zapošljavanje), lekarski i sanitarni pregled i da donesu papir da nisu osuđivane. Pre svega toga, naš tim procenjuje da li je ta osoba adekvatna za nas, jer smo mi odgovorni za nju. Ja kao stručni saradnik-pedagog dajem šta bi saradnica trebalo da radi sa detetom u tom uzrastu. Komentarišemo sa roditeljima, ukoliko je neka saradnica nova, kakva je i kako se uklopila", naglasila je Aćimovićeva.

Povećana potražnja tokom praznika - cene

Dadilje usluge čuvanja dece naplaćuju između 600 i 1.000 dinara po satu, a gradski "Bebi servis" na mesečnom nivou skoro 68.000 dinara za osam sati dnevno.

Kako kažu, oko Nove godine i praznika, potražnja je ogromna. Servis postoji već 30 godina i ozbiljnijih problema nisu imali.

Takođe, pedagozi poručuju da pri izboru dadilje treba biti oprezan. Svaka porodica bira ono što smatra najboljim za dete, ali i prema svojim finansijskim mogućnostima.