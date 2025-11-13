Slušaj vest

Evropska komisija otvorila je novu istragu protiv Google-a zbog načina na koji tehnološki gigant rangira sadržaj medijskih izdavača u rezultatima pretrage, u okviru EU pravila za velike tehnološke kompanije.

Istraga po Zakonu o digitalnim tržištima (DMA) proceniće da li Google „potcenjuje“ novinske portale i druge izdavače kada oni uključuju sponzorisani ili komercijalni sadržaj – praksu koju je Google prethodno naveo kao deo svoje politike protiv „zloupotrebe reputacije sajta“.

Google tvrdi da je ova politika neophodna kao mera protiv spama, kako bi se suzbile stranice trećih strana koje „zloupotrebljavaju rangiranje“ preuzimanjem prednosti hostovanog sajta.

Šta predviđa istraga?

Međutim, Komisija je saopštila da će nova DMA istraga proceniti da li Google-ova politika ograničava izdavače u poslovanju sa trećim stranama i monetizaciji njihovih sajtova i sadržaja.

- Istražićemo da bismo osigurali da novinski izdavači ne gube važne prihode u izazovnom periodu za industriju - izjavila je šefica EU za konkurenciju Teresa Ribera.

Zvaničnik Komisije je novinarima rekao da istraga nije usmerena protiv politika protiv spama generalno, već se fokusira na to kako Google-ova politika protiv zloupotrebe reputacije sajta može uticati na obaveze prema izdavačima.

Odgovor Gugla

Google je, povodom najave Komisije, branio svoju politiku kao „neophodnu“ u borbi protiv „obmanjujućih plaćenih taktika“ koje narušavaju kvalitet rezultata pretrage.

- Ova iznenadna nova istraga može nagraditi loše aktere i pogoršati kvalitet rezultata pretrage - napisao je Pandu Nayak, glavni naučnik Google-a, u blogu u četvrtak.

Ako Komisija zaključi da je Google prekršio DMA, kompanija bi mogla biti novčano kažnjena sa do 10% svog globalnog prometa i suočiti se sa dodatnim sankcijama za bilo kakvo dalje kršenje pravila.

Podsetimo, u martu je Komisija u okviru početnih DMA istraga protiv Google-a preliminarno zaključila da je kompanija prekršila pravila zbog samopreferenciranja u pretrazi i usmeravanja korisnika u Play prodavnici.

Ipak, kompaniji do sada nisu izrečene nikakve kazne.