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"Radim u Nemačkoj već četiri godine i imam oko 3.000 evra neto. Mislio sam da ću do sada uštedeti ozbiljan novac, a na računu skoro ništa. Stanarina, auto, osiguranje, godišnji odmor, računi… Na kraju meseca uvek isto."

Ova objava jednog radnika iz Nemačke pokrenula je burnu raspravu među iseljenicima sa Balkana, nakon što je iskreno podelio svoje iskustvo o životu i troškovima u jednoj od najjačih evropskih ekonomija.

Kako je napisao u objavi u jednoj Facebook grupi, uprkos plati od oko 3.000 evra neto mesečno, posle četiri godine rada nije uspeo da napravi značajniju ušteđevinu. Zbog toga je pitao druge da li je problem u njegovom upravljanju finansijama ili je danas zaista teško štedeti čak i u Nemačkoj.

Rasprava: Ko je u pravu?

Komentari su se brzo podelili u dva tabora - jedni smatraju da je problem u lošem planiranju troškova, dok drugi tvrde da su životni troškovi jednostavno postali previsoki.

- U tebi je problem - glasio je jedan od najdirektnijih komentara, dok su drugi bili još oštriji:

- Finansijski si nepismen i neodgovoran.

Neki su ga optužili i da preuveličava situaciju, uz poruke poput:

- Najgore je kad čovek sam sebi laže.

Foto: 5nikolas5/Shutterstock

Međutim, deo korisnika stao je u njegovu odbranu, ističući da 3.000 evra u Nemačkoj nije iznos koji automatski garantuje uštedu.

- Za život u Nemačkoj to nije mnogo, to je normalna plata. Kad sve platiš, ne ostane mnogo za štednju - napisala je jedna komentatorka koja živi u Nemačkoj.

Ona je dodala i da ljudi sa Balkana često imaju nerealnu sliku o platama i standardu u Nemačkoj.

- Naš narod voli da preuveličava i da se hvali. U Nemačkoj se ne priča o plati, samo naši to rade - navela je.

"Sve zavisi od životnog stila“

Nekoliko komentara ukazalo je da ključ problema leži u životnim navikama i troškovima.

- Šta će ti auto na lizing? - pitao je jedan korisnik, sugerišući da mnogi iseljenici nepotrebno podižu standard života.

Drugi su naveli da je za štednju neophodno odricanje:

- Smanji izlaske, pazi na troškove, naročito ako piješ. Evropa pojede sve. Ako si disciplinovan, možeš da uštediš i 1.000 do 1.500 evra mesečno.

Pojedini su zaključili da je ključ u minimalizmu:

- Ako želiš da štediš, moraš da živiš skromno, bez mnogo izlazaka i sa kontrolisanim troškovima. Tek tada se nešto može sačuvati.

Povratak kući ili realnost života u inostranstvu?

Rasprava je otišla i u drugom pravcu od štednje do odluke o odlasku iz inostranstva.

- Vrati se, kupi dve koze i dve ovce i svoj si na svome - našalio se jedan korisnik.

Drugi su tvrdili da se i na Balkanu može dobro živeti: „Žena i ja u Hrvatskoj zaradimo 4.800 evra mesečno, trošimo oko 1.000. Sve ostalo nam ostane. Ne vidim ništa posebno u Nemačkoj.“

"Živeti danas ili štedeti za sutra"

Bilo je i komentara koji su doveli u pitanje samu ideju konstantne štednje.

- Uživaj, kakva štednja - danas znaš da si živ - napisao je jedan korisnik.

Sličnog mišljenja bila je i jedna komentatorka:

- Jesi došao da živiš ili da štediš?

Drugi su upozorili da prevelika fokusiranost na rad i odricanje može imati i svoju cenu po zdravlje i kvalitet života:

- Možda uštediš, ali izgubiš zdravlje - kolena, srce, stres…- naveo je jedan komentator.