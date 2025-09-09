Slušaj vest

Kako nastaje veštačka krv, obojeni plamen ili gusti dim koji gledamo u filmovima? Odgovor na ta pitanja dobilo je više od 50 đaka trećeg i četvrtog razreda OŠ „Kreativno pero“ iz Beograda na prvom Edu utorku u Ekspo 2027 Plejgraundu, u Hali 5 Beogradskog sajma.

Tokom posebno osmišljene radionice „Filmski trikovi kroz nauku“, učenici su eksperimentisali sa efektima koji se koriste u filmskoj industriji i na zabavan način povezali nauku i umetnost. Svi eksperimenti izvođeni su uz stručni nadzor i bezbedne materijale, što im je omogućilo da u sigurnom okruženju postanu i mali istraživači i filmski stvaraoci.

Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Prvi Edu utorak bio je posvećen magiji filma i specijalnim efektima, a već u narednim nedeljama program donosi nova iznenađenja. Jedno od njih je spektakularni naučni šou „Nauka koja pršti, pucketa i ključa!“, u kojem će zakoni fizike oživeti kroz vatru na rukama, ledeni dim i kontrolisane eksplozije. Svaki naredni Edu utorak biće posvećen različitoj temi, a namenjen je deci i roditeljima koji žele da zajedno otkrivaju duh buduće specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic