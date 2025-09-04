Slušaj vest

Zbog velikog interesovanja javnosti i konstantnog priliva glasova, produžen je rok za izbor imena maskota Ekspa 2027 Beograd. Iz tog razloga građani Srbije i tokom jeseni imaju priliku da glasaju za omiljeni predlog imena za maskote, i tako postanu deo istorije prve specijalizovane izložbe u regionu Zapadnog Balkana.

U finalu su ostala tri para imena: Rastko i Milica, Sava i Nada, kao i Momčilo i Tamara, a upravo građani će u „tesnoj“ završnici odlučiti koji će par imena poneti maskote - dečak i devojčica u tradicionalnoj srpskoj nošnji, koji su uveliko prepoznatljiv simbol Ekspa 2027.

Sava i Nada, inspirisani rekom koja protiče kroz Beograd i verom u bolji ishod, simbolizuju duh grada i ključ za bolju budućnost. Rastko i Milica imena su koja nose duboku povezanost sa našom tradicijom i kulturom, simbolizujući rast, napredak i inovaciju, kao i toplinu, ljubaznost i harmoniju. Momčilo, staro srpsko ime nastalo od reči „momče“, asocira na igru i vedrinu, dok Tamara, što znači plod palme, predstavlja snagu i izdržljivost.

Maskote nisu samo simbol izložbe, njihova imena mogu da postanu deo kolektivnog sećanja čitavog sveta. Podsetimo, medvedić Miša, maskota Olimpijskih igara u Moskvi 1980. godine, i danas se pamti širom planete, kao što se pamti i šarena ptica „Curro“ iz Sevilje 1992. godine, koja je postala zaštitni znak tog Ekspa. Isto tako, imena maskota Ekspa 2027 odrediće kako će Srbiju pamtiti milioni posetilaca - kao zemlju koja je svojim simbolima uspela da ostavi trajan utisak na svetskoj sceni.

Glasanje za imena maskota Ekspa 2027 do sada je privuklo desetine hiljada ljudi i pokazalo veliko interesovanje javnosti da bude deo pripremnog procesa za događaj koji stavlja Srbiju u centar svetske pažnje. Zato je svaki glas važan: svi koji žele da podrže svoje favorite to mogu učiniti na zvaničnom sajtu Ekspa 2027 Beograd.