KONFERENCIJA „ZALET INOVACIJA” OKUPILA VIŠE OD 500 POSETILACA I VIŠE OD 35 GOVORNIKA U BEOGRADU
Više od 500 posetilaca, 35 govornika i 12 tematskih celina obeležili su konferenciju „Zalet inovacija“, posvećenu razmeni konkretnih iskustava iz prakse, umrežavanju i predstavljanju uspešnih priča iz inovacionog okruženja.
Događaj je organizovala agencija Method, u okviru kompanije WMG (Wireless Media Group), uz pokroviteljstvo Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Konferencija je u okviru predavanja i panela obuhvatila ključne teme koje trenutno oblikuju inovacioni ekosistem: put od ideje do tržišno spremnog proizvoda, izazove izgradnje tima i organizacije, modele finansiranja i pripremu za rast, kao i strategije skaliranja i izlaska na globalno tržište. Poseban akcenat stavljen je na povezivanje nauke i privrede, ulogu institucija i programa podrške, kao i na praktične primere primene veštačke inteligencije u razvoju i unapređenju proizvoda i poslovanja
„Zalet inovacija je prešao iz digitalnog formata u konferenciju“
Miloš Pejčinović, Head of Digital Content u agenciji Method i projektni menadžer „Zaleta inovacija“, poručio je da je projekat tokom poslednje dve godine prerastao početnu digitalnu ideju i dobio konferencijski format kao sledeći korak:
„Zalet inovacija smo pre dve godine zamislili kao digitalni projekat, dominantno u podkast formatu. Kako je projekat rastao, ostvarivali smo sve veće rezultate i dobijali pozitivne reakcije, a poverenje inovacione zajednice i spremnost ljudi da učestvuju bili su jasan signal da postoji potreba za događajem ovakvog tipa. Konferenciju smo osmislili kao mesto okupljanja, povezivanja i upoznavanja – i pre svega kao priliku da čujemo realna, primenljiva iskustva, upoznamo nova lica ekosistema i čujemo aktuelne uspešne priče koje do sada nismo imali prilike da čujemo u ovom formatu. Posebno mi je drago što smo okupili više od 35 govornika i panelista, pripremili 12 tematskih celina i ugostili više od 500 posetilaca.“
Poruke iz prakse: fokus, egzekucija i izlazak na globalno tržište
Jedan od sadržaja koji je publici doneo najkonkretnije „takeaway” poruke bio je „fireside“ razgovor s Lukom Bućanom iz OMINIMO Insurance, u okviru kog su otvorene teme brzine egzekucije, skaliranja i internacionalizacije — kroz primer iz sektora osiguranja.
U razgovoru je naglašeno da brzi rast najčešće dolazi iz kombinacije jasnog fokusa, brzog testiranja i konstantnog unapređenja proizvoda, kao i da domaći timovi mogu da grade rešenja koja su konkurentna na evropskom tržištu. Kao ilustracija tih principa pomenuto je da je proizvod zasnovan na ideji bržeg i tehnološki naprednijeg auto-osiguranja u kratkom periodu došao do preko pola miliona korisnika, kao i da je saradnja s velikim međunarodnim partnerom (Zurich Insurance Group) pokazatelj skalabilnosti modela.
Posebno je istaknuta i operativna strana rasta — paralelni rad na širenju na nova tržišta, razvoju novih proizvoda i izgradnji tehnološke infrastrukture — uz poruku učesnicima da se ne čeka „savršen trenutak” za globalni nastup, već da se uči brzo i iterira kroz realne situacije. U tom kontekstu se moglo naslutiti i da je kompanija danas u fazi u kojoj istovremeno otvara nova tržišta, lansira nove proizvode i gradi tehnološku osnovu za naredni talas rasta — a ako tempo realizacije planova u narednih 12–18 meseci ostane na tom nivou, nije nerealno da upravo iz ove priče dobijemo i prvog domaćeg „jednoroga”.
O projektu „Zalet inovacija“
„Zalet inovacija” je projekat koji je započet kao digitalni format, a s vremenom je izrastao uz snažan odziv i poverenje inovacione zajednice. Konferencija je zamišljena kao platforma za okupljanje i povezivanje, s fokusom na sadržaj koji donosi konkretne, primenljive uvide i iskustva iz prakse.
