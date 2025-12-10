Više od 500 posetilaca, 35 govornika i 12 tematskih celina obeležili su konferenciju „Zalet inovacija“, posvećenu razmeni konkretnih iskustava iz prakse, umrežavanju i predstavljanju uspešnih priča iz inovacionog okruženja.

Događaj je organizovala agencija Method, u okviru kompanije WMG (Wireless Media Group), uz pokroviteljstvo Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Konferencija je u okviru predavanja i panela obuhvatila ključne teme koje trenutno oblikuju inovacioni ekosistem: put od ideje do tržišno spremnog proizvoda, izazove izgradnje tima i organizacije, modele finansiranja i pripremu za rast, kao i strategije skaliranja i izlaska na globalno tržište. Poseban akcenat stavljen je na povezivanje nauke i privrede, ulogu institucija i programa podrške, kao i na praktične primere primene veštačke inteligencije u razvoju i unapređenju proizvoda i poslovanja

„Zalet inovacija je prešao iz digitalnog formata u konferenciju“

Miloš Pejčinović, Head of Digital Content u agenciji Method i projektni menadžer „Zaleta inovacija“, poručio je da je projekat tokom poslednje dve godine prerastao početnu digitalnu ideju i dobio konferencijski format kao sledeći korak:

„Zalet inovacija smo pre dve godine zamislili kao digitalni projekat, dominantno u podkast formatu. Kako je projekat rastao, ostvarivali smo sve veće rezultate i dobijali pozitivne reakcije, a poverenje inovacione zajednice i spremnost ljudi da učestvuju bili su jasan signal da postoji potreba za događajem ovakvog tipa. Konferenciju smo osmislili kao mesto okupljanja, povezivanja i upoznavanja – i pre svega kao priliku da čujemo realna, primenljiva iskustva, upoznamo nova lica ekosistema i čujemo aktuelne uspešne priče koje do sada nismo imali prilike da čujemo u ovom formatu. Posebno mi je drago što smo okupili više od 35 govornika i panelista, pripremili 12 tematskih celina i ugostili više od 500 posetilaca.“