Važne vesti za sve koji putuju ka Mađarskoj je da će granični prelaz Bački Vinogradi sada imati novo radno vreme.
Važna promena za sve koji putuju ka Mađarskoj: Menja se radno vreme graničnog prelaza
Kako je saopštila Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova, doneta je odluka u saradnji sa graničnim organima Mađarske da produži radno vreme ovog prelaza. Od 10. decembra do 11. januara prelaz Bački Vinogradi - Ašothalomradi će od 7 do 22 časa, umesto do 19 sati.
Navedeni granični prelaz uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.
Do promene dolazi upravo u periodu kada se očekuje povećan broj putnika iz Srbije ka Mađarskoj, zbog novogodišnjih praznika.
Čekanja na granicama dodatno su produžena i nakon uvođenja EES sistema, pa bi ova promena mogla da znači putnicima koji su planirali put u ovom pravcu narednih dana.
