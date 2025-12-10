Slušaj vest

Kako je saopštila Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova, doneta je odluka u saradnji sa graničnim organima Mađarske da produži radno vreme ovog prelaza. Od 10. decembra do 11. januara prelaz Bački Vinogradi - Ašothalomradi će od 7 do 22 časa, umesto do 19 sati.

Navedeni granični prelaz uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.

Do promene dolazi upravo u periodu kada se očekuje povećan broj putnika iz Srbije ka Mađarskoj, zbog novogodišnjih praznika.

Čekanja na granicama dodatno su produžena i nakon uvođenja EES sistema, pa bi ova promena mogla da znači putnicima koji su planirali put u ovom pravcu narednih dana.

BiznisKurir/kamatica

