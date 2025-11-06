Slušaj vest

Cene stambenih nekretnina u Nemačkoj, gde živi oko 500.000 Srba, i dalje rastu, a nova predviđanja ukazuju da bi do 2027. godine mogle dostići rekordne vrednosti, pokazuje najnovija studija objavljena u nemačkim medijima.

U trećem kvartalu cene stanova u privatnom vlasništvu porasle su prosečno 1,2% u odnosu na prethodni kvartal, dok su cene porodičnih kuća skočile 1,3%, prenosi institut IfW. U poređenju sa istim periodom prošle godine, stanovi su poskupeli 2,7%, porodične kuće 4,3%, dok su cene višestambenih objekata blago pale, za 0,4%.

Istraživači ocenjuju da, ukoliko trenutni trend bude nastavljen, novi istorijski maksimum cena nekretnina verovatno neće biti dostignut pre kraja 2027. godine. Na nacionalnom nivou, cene stanova i dalje su oko 10% niže u odnosu na vrhunac iz 2022. godine, porodične kuće oko 12% niže, a višestambeni objekti oko 25% ispod tadašnjih vrednosti.

Porast broja transakcija

Detaljna statistika se očekuje u petak Foto: Shutterstock

Broj prodatih nekretnina značajno je porastao, naročito kod stanova, gde je broj prodatih jedinica skočio 14% u odnosu na prethodnu godinu. Stručnjaci navode da ovo pokazuje kako su učesnici tržišta prilagodili svoje aktivnosti novim uslovima.

U poređenju sa periodom 2019–2021, koji se smatra vrhuncem tržišta nekretnina, broj transakcija je bio neznatno manji. Kod porodičnih kuća čak je zabeležen rast od 5% u odnosu na tadašnji period.

Situacija po gradovima

Rast cena se razlikuje među osam najvećih nemačkih gradova. Najveći kvartalni porasti zabeleženi su u Düsseldorfu (+1,6%), Leipzigu (+1,0%) i Stutgartu (+0,6%). U Frankfurtu cene su stagnirale, dok su u Kelnu pale za 1,0%. Podaci za Berlin, Hamburg i Minhen još nisu kompletirani.

Zanimljivo je da su u Leipzigu cene stanova dostigle novi rekord, gotovo 1% iznad vrhunca iz sredine 2022. godine, dok su u ostalim velikim gradovima cene i dalje znatno niže.

Stručnjaci ističu da je potražnja za stanovima i dalje visoka, te da većina pokazatelja ukazuje na nastavak rasta cena, uprkos visokim kamatnim stopama i troškovima finansiranja.