Kuća s baštom i garažom, što bliže poslu, vrtiću ili školi. To je još uvek san mnogih u Nemačkoj. Ali, samo nekolicina je u poslednje vreme uspela da ga ostvari. To se na kraju odrazilo i na cene: posle godina tokom kojih su cene nekretnina neprestano rasle, 2023. su konačno pale. Jer, teško da je neko mogao da plati tako visoke cene. U 2023. godini, cene stambenih nekretnina pale su više nego za poslednjih 60 godina – to je istorijski pad.

"Atraktivne cene"

Kamate polako padaju

I dalje problemi s novogradnjom

Sve to znači da tržište nekretnina ponovo postaje dinamičnije. Ali dovodi i do toga da je kupovina nekretnine i dalje teško pristupačna za mnoge u Nemačkoj, posebno u velikim gradovima. Problematično je i to što dinamika ne dopire do svih segmenata.