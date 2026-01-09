Slušaj vest

Poreska uprava saopštila je danas da su u poslednje vreme učestali pokušaji zloupotrebe elektronske pošte, pri čemu se pošiljaoci lažno predstavljaju kao Poreska uprava i upozorila poreske obveznike da budu oprezni u postupanju sa elektronskim porukama.

Sumnjive poruke, kako se navodi u saopštenju, najčešće sadrže navodna obaveštenja u vezi sa plaćanjem poreza, kamata, sporednih poreskih davanja ili drugim obavezama iz nadležnosti Poreske uprave, uz poziv da se otvori prilog ili postupi po datim instrukcijama.

U cilju zaštite podataka, poreskim obveznicima se savetuje da budu oprezni, da ne otvaraju priloge i da ne dostavljaju lične ili finansijske podatke putem sumnjivih imejl poruka.

Iz Poreske uprave su podsetili da se zvanična elektronska komunikacija uprave obavlja isključivo sa imejl adresa koje pripadaju domenu @purs.gov.rs.

Ukoliko dobijete poruku za koju niste sigurni da je autentična, preporučujemo da je ignorišete i obrišete, a za sve dodatne informacije koristite zvanične komunikacione kanale Poreske uprave, navodi se u saopštenju.