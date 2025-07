Lubenica se tamo trenutno može naći po ceni od 40 do 60 dinara po kilogramu. Ipak, cena lubenice na pojedinim pijacama u Beogradu ide i do 70 dinara po kilogramu, a tako je i u Kraljevu i Nišu, prema podacima STIPS-u Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ako potražite klasičnu lubenicu u prodavnicama, njena cena uglavnom ide od 60 do 90 dinara po kilogramu, a mini lubenice su nešto skuplje .

Što se tiče dinje, njena cena na pijacama u Srbiji ide i do 220 dinara po kilogramu. Kako pokazuju podaci STIPS-a, u Beogradu košta i do 130 dinara po kilogramu, u Kraljevu, Nišu i Novom Sadu do 200 dinara.