Mnogi parovi misle da bračni partner automatski postaje naslednik, ali bez oporuke možete ostati bez kontrole nad svojom imovinom. Roditelji, braća, sestre, pa čak i nećaci mogu ući u nasledstvo. Saznajte kako da sigurno zaštitite imovinu i izbegnete sukobe sa rodbinom.

Kako upozorava advokatica za nasledno pravo Nina Lenz-Brendel iz Manhajma za Handelsblatt:

"U brakovima bez dece supružnik ne postaje automatski jedini naslednik."

Ko sve ima pravo na nasleđe

Zakon o nasleđivanju u Nemačkoj predviđa da se u nasledstvo uključuju rođaci po tačno određenom redosledu:

prvo roditelji

zatim braća i sestre

potom nećaci i nećakinje

i na kraju bake i deke





Samo ako niko od njih nije živ, bračni partner nasleđuje celu imovinu.

Kada odluke o imovini donose i rođaci

Ako partner umre bez oporuke, visina naslednog udela preživelog supružnika zavisi od bračnog imovinskog režima:

Zajednica stečevine (Zugewinngemeinschaft): preživeli supružnik dobija tri četvrtine nasledstva.

Razdvajanje ili zajedništvo imovine: udio iznosi samo 50%.

Problem nastaje kada preživeli partner deli nasledstvo sa rodbinom preminulog. Odluke o važnim stvarima, poput prodaje ili raspodele nekretnina, donose se zajedno sa rođacima, što često dovodi do sukoba.

Kako se zaštititi – važnost oporuke

Parovi bez dece trebalo bi u oporuci jasno imenovati jedno drugo jedinim naslednikom.

Takođe, preporučuje se određivanje konačnog naslednika (Schlusserbe) – osobe koja će naslediti imovinu ako oba supružnika preminu.

Konačni naslednik može biti bilo ko, a oporuka bi trebalo da dozvoljava naknadne izmene, jer se životne okolnosti menjaju.

Samo jasnim i individualnim oporučnim uređenjem može se osigurati da imovina zaista završi tamo gde nasleđivač želi.

Kako je u Srbiji

U Srbiji bračni partner takođe ne nasleđuje automatski svu imovinu, osim ako postoji oporuka.

Po Zakonu o nasleđivanju Republike Srbije, naslednici se dele u redosledu:

prvo deca i supružnik

ako nema dece, roditelji i braća i sestre

potom nećaci, nećakinje, bake i deke.

U slučaju da partner umre bez oporuke, preživeli supružnik dobija deo nasleđa u skladu sa zakonom, ali ako postoje drugi legitimni naslednici, mora se deliti sa njima.

Zbog toga je izražavanje volje kroz oporuku ključ za parove bez dece i u Srbiji, kako bi se imovina prenela na željenu osobu i izbegli eventualni sukobi sa rodbinom.