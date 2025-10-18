U BRAKOVIMA BEZ DECE SUPRUŽNIK NIJE AUTOMATSKI NASLEDNIK: Ovo je ključna stvar koju mora da uradi i zaštiti imovinu
Mnogi parovi misle da bračni partner automatski postaje naslednik, ali bez oporuke možete ostati bez kontrole nad svojom imovinom. Roditelji, braća, sestre, pa čak i nećaci mogu ući u nasledstvo. Saznajte kako da sigurno zaštitite imovinu i izbegnete sukobe sa rodbinom.
Kako upozorava advokatica za nasledno pravo Nina Lenz-Brendel iz Manhajma za Handelsblatt:
"U brakovima bez dece supružnik ne postaje automatski jedini naslednik."
Ko sve ima pravo na nasleđe
Zakon o nasleđivanju u Nemačkoj predviđa da se u nasledstvo uključuju rođaci po tačno određenom redosledu:
- prvo roditelji
- zatim braća i sestre
- potom nećaci i nećakinje
- i na kraju bake i deke
Samo ako niko od njih nije živ, bračni partner nasleđuje celu imovinu.
Kada odluke o imovini donose i rođaci
Ako partner umre bez oporuke, visina naslednog udela preživelog supružnika zavisi od bračnog imovinskog režima:
Zajednica stečevine (Zugewinngemeinschaft): preživeli supružnik dobija tri četvrtine nasledstva.
Razdvajanje ili zajedništvo imovine: udio iznosi samo 50%.
Problem nastaje kada preživeli partner deli nasledstvo sa rodbinom preminulog. Odluke o važnim stvarima, poput prodaje ili raspodele nekretnina, donose se zajedno sa rođacima, što često dovodi do sukoba.
Kako se zaštititi – važnost oporuke
Parovi bez dece trebalo bi u oporuci jasno imenovati jedno drugo jedinim naslednikom.
Takođe, preporučuje se određivanje konačnog naslednika (Schlusserbe) – osobe koja će naslediti imovinu ako oba supružnika preminu.
Konačni naslednik može biti bilo ko, a oporuka bi trebalo da dozvoljava naknadne izmene, jer se životne okolnosti menjaju.
Samo jasnim i individualnim oporučnim uređenjem može se osigurati da imovina zaista završi tamo gde nasleđivač želi.
Kako je u Srbiji
U Srbiji bračni partner takođe ne nasleđuje automatski svu imovinu, osim ako postoji oporuka.
Po Zakonu o nasleđivanju Republike Srbije, naslednici se dele u redosledu:
- prvo deca i supružnik
- ako nema dece, roditelji i braća i sestre
- potom nećaci, nećakinje, bake i deke.
U slučaju da partner umre bez oporuke, preživeli supružnik dobija deo nasleđa u skladu sa zakonom, ali ako postoje drugi legitimni naslednici, mora se deliti sa njima.
Zbog toga je izražavanje volje kroz oporuku ključ za parove bez dece i u Srbiji, kako bi se imovina prenela na željenu osobu i izbegli eventualni sukobi sa rodbinom.
