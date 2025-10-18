Slušaj vest

Generalni direktor kompanije "Bambi" Dragan Stajković rekao je da prvi put kreće proizvodnja van Požarevca, da je Nigerija tržište koje raste, imaju mladu populaciju i hoće autentične proizvode. Naveo je da je keks prilagođen nigerijskom tržištu, koriste se tamošnje sirovine i pakovanje, što rezultira drugačijim ukusom.

Simbol srpske industrije sada se peče pod afričkim suncem. Popularni keks "plazma" počeo je da se proizvodi u Lagosu, Nigeriji. Na kontinentu gde se rađa nova srednja klasa i gde populacija raste brže nego bilo gde na svetu, srpski brend otvara fabriku i veru da mali mogu da igraju veliku ulogu.

Iako se "plazma" već godinama izvozi na više od 30 tržišta širom sveta, ovo je prvi put da se "plazma" proizvodi van granica Srbije.

- Mi smo deo kompanije 'Koka-Kola Helenik', koja je počela da radi u Nigeriji još pre 75 godina. Oni su jedna od najvećih kompanija. Nigerija je tržište koje raste, imaju mladu populaciju, hoće autentične proizvode - naveo je Stajković.

Dragan Stajković Foto: Printscreen/RTS

Naveo je da kompanija posle nemilog događaja, požara koji je zahvatio fabriku u Požarevcu raste u okruženju koje nije samo regionalno.

Interesantno je da je dnevni porodični budžet za hranu za celu porodicu u Nigeriji svega četiri funte. S obzirom na tu činjenicu, Stajković kaže da je proizvod u Nigeriji prilagođen tom tržištu, koristi se tamošnja sirovina, prilagođeno je pakovanje.

"Drugačiji je ukus keksa 'plazme' u Nigeriji, to nije ništa novo. Mnoge kompanije su prilagodile ukuse tržištu u kome se nalaze. Primarna stvar je da smo insistirali na standardima koji su ovde, a onda smo se uskladili sa regulativom u Nigeriji", istakao je direktor kompanije.

Kada se prate ekonomski izveštaji, uglavnom se upozorava na inflaciju, koja konkretno u Nigeriji jeste gorući problem – sada je negde oko 25 odsto. Zatim se ukazuje na visoke kamatne stope, koje su od ovog meseca posle pet godina krenule da padaju.

Stajković kaže da su navikli na inflatorna pomeranja, da je Nigerija imala krizu, ali da je sada situacija stabilnija. Kako je rekao, upravo su ti razlozi zbog kojih je ulazak kompanije na to tržište trajao dve-tri godine, a broj stanovnika je u tom periodu porastao sa 205 miliona na 237 miliona.

Rekao je da su u toku i pregovori sa Kinom za izlazak na to tržište, ali da se za sada bave analizama i istraživanjima tržišta.