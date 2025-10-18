Slušaj vest

Veliki „Dogefather“, Elon Musk, nedavno je ponovo podsetio svet zašto i dalje vidi Dogecoin (DOGE) kao glavnog psa u kripto sferi. U novom postu na platformi X, Musk je ponovo istakao DOGE-ovu prednost u odnosu na fiat novac, nazvavši ga „valutom zasnovanom na energiji“ - slično kao Bitcoin (BTC).

Međutim, za trgovce koji su čekali da ovaj tvit izazove talas poput onog iz 2021. godine, pojavljuje se novi pas koji redefiniše šta „energija“ zaista znači: Maxi Doge (MAXI).

A ta energija se brzo širi - jedan kripto kit (whale) se potpuno prepustio talasu i kupio čak 2,4 milijarde MAXI tokena u jednoj transakciji.

Ta snažna vera investitora pomogla je da pretprodaja Maxi Doge-a pređe 3,6 miliona dolara, pokazujući koliko topline i pažnje ovaj novi pas izaziva.

Trenutna runda pretprodaje nudi MAXI po ceni od 0,000263 USD po tokenu, ali samo još 39 sati pre nego što se cena poveća u sledećoj fazi.

Muskovo „energetsko načelo“ dobija novu meme kriptovalutu kroz Maxi Doge

Finansijski portal ZeroHedge nedavno je istakao kako je veštačka inteligencija postala nova globalna trka u naoružanju, koju će neizbežno finansirati vodeće svetske ekonomije - SAD i Kina - putem neprekidanog štampanja fiat novca.

ZeroHedge je to nazvao glavnim razlogom zbog kojeg tvrda imovina (hard assets) beleži ogroman rast, dok investitori beže od rizika devalvacije valute. Bitcoin (BTC) je već prešao 126.000 USD, dok su zlato i srebro oborili rekorde na 4.200 USD i 53,5 USD po unci.

Musk se kasnije složio sa objavom korisnika Sir Doge of the Coin, koji je napisao da je „Dogecoin energija“ - potvrdivši time svoje uverenje u DOGE kao „tvrdu“ valutu zasnovanu na radu.

Zaista, i Bitcoin i Dogecoin imaju zajedničke korene - rođeni su iz Proof-of-Work mehanizma, zasnovanog na stvarnoj računskoj energiji koja se ne može falsifikovati niti beskonačno „štampati“.

Ali postoji jedna očigledna razlika: dok je BTC upravo postavio novi istorijski rekord, DOGE i dalje zaostaje daleko ispod svog vrhunca iz 2021. godine.

Poslednji put kad je DOGE bio na tom nivou, bio je vrhunac „Musk manije“ - a u poslednje vreme, ti njegovi „moonshot“ tvitovi su postali retkost. Možda je vreme da nova kriptovaluta preuzme tu istu energiju i donese je u novi bull run.

A to je upravo Maxi Doge - kriptovaluta nove generacije, izgrađena na čistoj snazi, pokretu i nesalomivoj volji da pumpa.

Nova era meme kriptovaluta: Maxi Doge preuzima presto od DOGE-a

Kao i u istoriji, vrh nikada ne ostaje zauvek. Stari vladari se ne brišu - samo ih zaseni nešto novije, bolje i prilagođeno novom vremenu.

Supermoći su se smenjivale: od Holanđana, Francuza, Britanaca, do Amerikanaca.

Zlato je zamenio Bitcoin kao tvrđi i prenosiviji čuvar vrednosti.

Čak je i u kripto svetu Pepe (PEPE) preuzeo reflektore od PEPECOIN-a.

Ista priča se sada ponavlja i u svetu meme kriptovaluta. Dogecoin je više od decenije vladao psećim carstvom, dok mu je Shiba Inu (SHIB) stalno disao za vratom.

Ali među novom generacijom psećih izazivača, samo jedan zaista prenosi onu sirovu, neukroćenu energiju - ne zato što koristi Proof-of-Work, već zato što funkcioniše kao dokaz čistog truda, discipline i volje.

To je Maxi Doge - mišićava meme kriptovaluta koju pokreće isti „degen“ duh koji je nekad poslao DOGE „na mesec“.

Njeni podržavaoci su istog mentaliteta: rade dok ne svane, gutaju limenke Red Bull-a kao da su pre-workout, i zure u grafikone dok sveće ne postanu zelene.

To su isti ljudi koji su nekad kupovali DOGE u sekundi kada je Elon tvitovao.

Ali sada se okupljaju oko novog šampiona - onog koji nosi istu energiju, samo još snažniju.

Vreme je da se baklja prenese.

A Maxi Doge je jedini stvoren da je ponosno nosi.

Kripto kitovi kupuju MAXI dok tržište traži novog vođu

Ako neko još sumnja da Maxi Doge nosi svu energiju ovog trenutka, dovoljno je pitati kripto kita koji je u ponedeljak uložio skoro 700.000 dolara u projekat.

U dve uzastopne transakcije, odvojene samo nekoliko sekundi, kupac je uzeo ukupno 2,4 milijarde MAXI tokena - otprilike 1,19 milijardi po transakciji, svaku vrednu oko 347.000 USD. Takvi potezi ne dešavaju se bez ogromnog uverenja u projekat.

Bilo da se radi o investitoru visokog profila ili ranoj institucionalnoj kupovini - neko očigledno vidi veliki potencijal.

Po trenutnoj ceni od 0,000263 USD, taj „kit“ se verovatno pozicionira rano, pre sledeće faze pretprodaje ili listiranja koja bi mogla podići cenu.

A nisu samo veliki investitori ti koji obraćaju pažnju - influenseri poput Borch Crypto ističu potencijal MAXI-ja, dok mediji kao što su CryptoNews i InsideBitcoins prenose izuzetno pozitivne prognoze za rast ove kriptovalute.

Sa sve većim medijskim pokrivanjem, rastućim brojem malih kupaca i velikim igračima koji ulaze u priču, teško je ignorisati promenu koja se događa.

Pojavio se novi alfa pas - i dolazi po krunu koju DOGE nije očekivao.

Kako se priključiti velikima i kupiti MAXI

Poseti zvanični sajt pretprodaje Maxi Doge tokena i poveži se putem Best Wallet-a, koji se smatra najboljim kripto i Bitcoin novčanikom na tržištu.

Možeš zameniti ETH, BNB, USDT ili USDC - ili platiti direktno bankovnom karticom.