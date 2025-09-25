Slušaj vest

Turistička ponuda i privredni ambijent Banjaluke predstavljeni su u EXPO 2027 Plejgraundu, u Hali 5 Beogradskog sajma, u okviru manifestacije "Dani Srpske u Srbiji".

Na događaju koji je priredila JU Turistička organizacija grada Banjaluka, predstavljeni su ključni turistički potencijali glavnog administrativnog centra Republike Srpske u različitim segmentima – od avanturističkog, događajnog i zdravstvenog turizma, preko bogate gastronomske ponude do smeštajnih kapaciteta i turističkih agencija.

Tokom svog obraćanja na konferenciji, v.d. direktora Turističke organizacije Banjaluka Minja Šurlan istakla je da će predstojeća specijalizovana izložba Ekspo 2027 predstavljati veliku šansu za iskorak regiona u oblasti turizma.

- Banjaluka i Republika Srpska su svesni da je Ekspo 2027 prilika kakva se retko pruža regionu i stoga užurbano rade na jačanju svojih turističkih i smeštajnih kapaciteta ne bi li spremno dočekali 2027. godinu. Dolazak više od četiri miliona posetilaca u Srbiju nas inspiriše da vredno radimo i kreiramo ponudu koja će biti dovoljno atraktivna da barem jedan deo turista tokom tri meseca, od maja do avgusta 2027. godine, pređe Drinu i dođe kod nas. Banjaluka ima mnogo toga da ponudi i srećni smo što će nam Beograd i Srbija pružiti šansu da svetu predstavimo svoje najlepše lice - dodala je ona.

Foto: Ljubomir Bartula

U nastavku programa održani su i poslovni susreti koji su omogućili direktno povezivanje malih i srednjih preduzeća iz Banjaluke sa potencijalnim partnerima u Srbiji, radi uspostavljanja novih kontakata i konkretizacije poslovne saradnje.

Privreda će biti jedan od ključnih elemenata prve međunarodne izložbe na Zapadnom Balkanu i to je šansa koju Republika Srpska ne sme da propusti, istakao je direktor preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

- Srbiju i Republiku Srpsku povezuju neraskidive političke, ekonomske, privredne, kulturne i istorijske veze i stoga smo veoma srećni što smo u Ekspo 2027 Plejgraundu, svojevrsnom poligonu za sve ono što nas očekuje za manje od dve godine u Beogradu, mogli da ugostimo naše prijatelje iz Banjaluke i da se upoznamo sa njenim bogatim turističkim i privrednim potencijalom. Ekspo 2027 će bez ikakve sumnje predstavljati prekretnicu za Zapadni Balkan koji će imati jedinstvenu priliku da napravi iskorak i poveže sa svetom. Raduje nas što vidimo da se Banjaluka ozbiljno priprema za ovaj događaj bez presedana i stoga ćemo se potruditi da na mapu budućnosti koju oblikuje Ekspo ucrtamo ne samo Srbiju, već i Republiku Srpsku - naveo je on.

- Dani Srpske u Srbiji“ je projekat pokrenut 2013. godine sa idejom da se Srbiji i njenim građanima na uvek nov i jedinstven način predstavi Republika Srpska i njeni umetnički, kulturni, naučni i privredni potencijali. Ovogodišnja, 13. po redu manifestacija "Dani Srpske u Srbiji" trajaće do 30. septembra.

Ekspo 2027 Plejgraund otvoren je za posetioce svakog dana osim ponedeljka od 10 do 22 časa.