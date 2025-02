Naime, kako je pokazala januarska anketa koju je sprovela Narodna banka Srbije , banke u Srbiji predviđaju da će u prvom kvartalu 2025. godine doći do blagog pooštravanja uslova za odobravanje kredita privredi, a sve kao posledica toga što nisu spremne da preuzmu povećani rizik na sebe.

U poslednjem kvartalu 2024. godine, one su nastavile sa ublažavanjem kreditnih uslova za dugoročne dinarske kredite, ali su istovremeno pooštrile kriterijume za kratkoročne dinarske i devizne pozajmice.

Privreda je u ovom periodu povećala tražnju za kreditima, naročito za dinarskim i dugoročnim deviznim, ali se u narednim mesecima očekuje blagi pad interesovanja zbog oslanjanja na alternativne izvore finansiranja. S druge strane, stanovništvo je tokom kraja 2024. godine nastavilo pojačano da se pozajmljuje, a banke su ublažile uslove za dinarske gotovinske i refinansirajuće pozajmice, kao i za one devizno indeksirane za kupovinu stanova.

- To je za očekivati s obzirom da se privredna aktivnost usporila. To je prirodna reakcija, kada postoji neki šum u privrednoj aktivnosti, da pooštre kritreijume za njihovo odobravanje i tako smanje rizik. Čuli smo i predsednika države koji je rekao da januar i februar nisu bili sjajni i da je manji priliv u budžet od PDV-a za 18 do 9 odsto u odnosu na prošlu godinu. Odatle i oprez banaka koje hoće da vide kako će i šta će, jer se obrtna sredstva koriste za likvidnost, pa banke zaoštravaju taj deo - objašnjava Vasić.