Nepoštena trgovačka praksa, plaćanje proizvoda dobavljačima i poljoprivrednim proizvođačima sa zakašnjenjem od 120 dana, uskoro će postati prošlost. Novi zakon o trgovačkim praksama, čiji je nacrt predstavljen u Privrednoj komori Srbije (PKS), jednom zasvagda staviće tačku na ovakvo ponašanje trgovaca.

Rešavanje gorućih problema

Uredba o ograničenju trgovačkih marži na osnovne životne namirnice u Srbiji, koja važi do kraja februara 2026. godine i neće biti produžavana, pokazala je koliko ima gorućih problema u ovom sektoru koji bi trebalo da se konačno reše novim zakonom. Za razliku od Uredbe o maržama, zakon će "pokrivati" mnogo širu oblast - ne samo poljoprivredne i prehrambene proizvode već i kućnu hemiju, papirnu i kuhinjsku galanteriju, kozmetiku, pelene za bebe...

Cilj zakona je zaštita malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednih proizvođača, a u krajnjoj liniji i samih potrošača poštenijim i ravnopravnijim odnosom između snabdevača i kupaca, odnosno trgovaca.

- Zakon se ne donosi da bi se bilo ko kaznio već preventivno, kako bi svi učesnici u lancu tačno znali šta mogu, a šta ne mogu da rade i kako da se ponašaju. Cilj je uspostavljanje stabilnosti snabdevanja tržišta pod transparentnim i unapred prihvatljivim uslovima, kako bi se tačno znao odnos i cena proizvoda od dobavljača ka potrošačima - objasnila je Sandra Dokić iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Novine koje uvodi zakon

Novina koju zakon uvodi je postojanje Crne i Sive liste. Crna lista je apsolutno zabranjeno ponašanje svih učesnika u lancu, a Siva je uslovno zabranjeno ponašanje, ali sa određenim odstupanjem. Novi zakon prepoznaje i komercijalnu odmazdu, posebno teško ponašanje nepoštene trgovačke prakse, koja će se najoštrije kažnjavati.

U slučaju kršenja zakona sprovodiće se postupci za koje je zadužena Komisija za zaštitu konkurencije i biće pokretani po službenoj dužnosti u roku od 90 dana (za Crnu listu), odnosno 120 dana (Siva lista), a deo posla u pribavljanju dokaza će raditi i tržišna inspekcija.

Nacrt zakona urađen je po uzoru na rešenja koja se primenjuju u EU i uvodi jasna pravila, a njegova primena doprineće stvaranju preduslova za stabilnije i transparentnije formiranje cena, ali i stvaranju zdravog i održivog poslovnog ambijenta na unutrašnjem tržištu.

U slučaju donošenja pravosnažnog rešenja o nepoštenoj trgovačkoj praksi ili komercijalnoj odmazdi propisana je novčana kazna koja može da bude 0,1 odsto ostvarenog ukupnog godišnjeg prihoda stranke u Srbiji, što može da bude i milion evra za velike igrače na tržištu. Ukoliko se nepoštena praksa ponovi, posebno nakon donošenja rešenja komisije, kazna se automatski uvećava za 100 odsto!

Javna rasprava o nacrtu novog zakona traje do 28. januara, novi zakon bi trebalo da bude usvojen na aprilskom zasedanju Skupštine Srbije, a ostavljen je rok od četiri meseca za usklađivanje, nakon čega će inspekcija krenuti u proveru sprovođenja zakona.

Crna lista (apsolutno zabranjeno ponašanje) kašnjenje u plaćanju sabdevača za isporučenu kvarljivu robu - propisani rok je 30 dana

kašnjenje u plaćanju za ostale poljoprivredne i prehrambene proizvode čiji je rok 60 dana

otkazivanje naručene kvarljive robe u roku kraćem od 30 dana od ugovorene isporuke

jednostrano menjanje ugovora sa snabdevačem, posebno ključnih uslova (rokovi, količina, cene, način plaćanja)

zahtevanje od snabdevača da plati za propast ili gubitak poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji se desio u prostorijama

kupca ili nakon prenosa vlasništva na kupca

kupca ili nakon prenosa vlasništva na kupca nepoštovanje uslova, odnosno odbijanje da se u pisanom obliku potvrde dogovoreni uslovi ako to zatraži snabdevač

nepravični troškovi (zahtevi za plaćanje štete koja se desila kod kupca, reklamacije potrošača za koje snabdevač nije odgovoran,

troškovi kontrole kvaliteta proizvoda koja potvrdi da je proizvod ispravan)

troškovi kontrole kvaliteta proizvoda koja potvrdi da je proizvod ispravan) uslovljavanje snabdevača dostavljanjem instrumenta osiguranja za preuzeti repromaterijal a da kupac nema obavezu izdavanja

osiguranja za preuzete a neplaćene poljoprivredne i prehrambene proizvode

osiguranja za preuzete a neplaćene poljoprivredne i prehrambene proizvode teret troškova širenja prodajne mreže kupca

zahtev za zalogu snabdevača bez obaveze da kupac izda garanciju za neplaćenu robu

* Snabdevač je poljoprivredni proizvođač ili prerađivač, a kupac trgovac

Šta je Siva lista

Siva lista obuhvata uslovno zabranjenu praksu, ali koja će biti dozvoljena pod određenim uslovima koji su tačno propisani zakonom. Ova lista obuhvata brojne situacije od vraćanje ili uklanjanja neprodatih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ili proizvoda kojima je istekao rok upotrebe do skladištenja, izlaganja, podataka o prodaji robe kao i novčane ili druge kazne izrečene kupcu (trgovcu) od strane nadležnog organa.

Nagrada 10 odsto od kazne za uzbunjivača

Novi zakon prepoznaje i uzbunjivača, lice koje može da radi za snabdevača ili kupca. Ukoliko dostavi Komisiji dokaze o nepoštenoj trgovačkoj praksi, ima pravo na 10 odsto nagrade od izrečene kazne i zaštitu identiteta. U slučaju lažne prijave može se naći na udaru krivičnog zakona.

Komercijalna odmazda - teška nepoštena praksa U novom zakonu posebno je definisana komercijalna odmazda kao teška nepoštena trgovačka praksa kada trgovac koristi svoja ugovorena prava za uklanjanje proizvoda iz ponude, smanjenje naručene količine, obustavlja ili ograničava uslugu koju inače pruža snabdevaču u okviru poslovnog odnosa. Kako je rečeno, komercijalna odmazda se do sada koristila kao vrsta "pretnje" kako bi se snabdevač držao u strahu, što će biti apsolutno zabranjeno i najstrože kažnjivo novim zakonom.

Jovanović: Zakon uvodi fer odnose i štiti male

Nacrt Zakona o nepoštenim trgovačkim praksama na fer način reguliše tržišne odnose i pomaže naročito malim privrednim subjektima u lancu snabdevanja, izjavio je danas savetnik predsednika PKS Veljko Jovanović.

Jovanović je ocenio da predložena rešenja pomažu malim učesnicima u lancu snabdevanja da rastu i da budu zaštićeni od proizvoljnog tumačenja tih odnosa, kako su oni u unutrašnjoj trgovini ponekad umeli da funkcionišu.

- Kod Nacrta Zakona o nepoštenim trgovačkim praksama je dobro to što je nastao po uzoru na evropsku uredbu koja reguliše ove odnose, ali nije direktno transponovana, nego su zaista uvaženi komentari privrede. Oni se prvenstveno odnose na to kako zakon tumačiti, koji su rokovi i tako dalje. U suštini su manje-više formalne prirode, ali svi su saglasni da ovako nešto treba da postoji, jer reguliše tržišne odnose - rekao je on.

Kako je rekao veruje da će primena ovog zakona doprineti prvenstveno stabilizovanju i fer odnosima na domaćem tržištu, i pomoći naročito malim i srednjim privrednim subjektima da rastu i da postanu ravnopravan deo našeg privrednog sistema.