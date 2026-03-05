Slušaj vest

Nacionalna avio-kompanija Er Srbija i Humanitarna organizacija Dečje srce danas su, u prostorijama ove organizacije, potpisale sporazum o saradnji, čime je ozvaničeno partnerstvo usmereno na osnaživanje osoba sa smetnjama u razvoju i promociju principa cirkularne ekonomije.

Kroz ovu saradnju, članovi organizacije izrađivaće nove upotrebne predmete od korišćenih uniformi pilotskog i kabinskog osoblja Er Srbije, dajući materijalima novu vrednost i svrhu. Od delova nekadašnjih uniformi nastajaće neseseri, torbe, kao i odeća za kućne ljubimce. Materijali koji su nekada bili deo putovanja kroz oblake danas postaju simbol novih početaka – osnaživanja ljudi, brige o zajednici i odgovornog odnosa prema životnoj sredini. Ova inicijativa predstavlja još jedan korak Er Srbije u unapređenju društveno odgovornih aktivnosti i podršci održivom razvoju, uz istovremeno jačanje inkluzije i stvaranje prilika za radno angažovanje osoba sa smetnjama u razvoju.

Foto: Er Srbija

- Svesni smo odgovornosti koju imamo kao nacionalna avio-kompanija, a koja se ne odnosi samo na unapređenje povezanosti naše zemlje sa destinacijama širom sveta. Želimo da budemo pouzdan partner zajednici u kojoj poslujemo. Saradnja sa Humanitarnom organizacijom Dečje srce omogućava nam da podržimo inkluziju osoba sa smetnjama u razvoju, ali i da principe cirkularne ekonomije dodatno integrišemo u naše poslovanje. Ponosni smo što uniforme dobijaju novu svrhu i što zajedno stvaramo vrednost koja ima i društvenu i ekološku vrednost - izjavio je generalni direktor Jirži Marek.

- Ova saradnja za nas ima izuzetan značaj. Našim korisnicima pruža priliku da kroz kreativan rad iskažu svoje veštine i dodatno ojačaju samopouzdanje. Svaki izrađeni predmet nosi priču o trudu, posvećenosti i mogućnostima koje se otvaraju kada postoji podrška i razumevanje. Drago nam je da je nacionalna avio-kompanija prepoznala značaj inkluzije i što ćemo zajedničkim snagama graditi održiviju i solidarniju budućnost - izjavio je Goran Rojević.

Foto: Er Srbija

Humanitarna organizacija Dečje srce postoji već 25 godina i aktivno sprovodi programe podrške i inkluzije dece i mladih sa smetnjama u razvoju kroz edukativne, radno-okupacione i socijalne aktivnosti. Kroz svakodnevni rad se doprinosi implementaciji inkluzije, jer ona nije samo ideja, već način života koji nastaje kada svakome damo priliku da učestvuje, raste i bude prihvaćen. U februaru 2019. godine osnovan je radni centar i kafić "Zvuci srca", u kojem su zaposlene mlade osobe sa smetnjama u razvoju.

Partnerstvo Er Srbije i Humanitarne organizacije Dečje srce nastaviće da se razvija kroz nove zajedničke aktivnosti usmerene na osnaživanje ranjivih grupa i promociju odgovornog odnosa prema resursima i životnoj sredini.