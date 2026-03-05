NAJTIŠA ZAVISNOST: Hrana koja se ponaša kao cigareta
Jelena Vukić
Savremene zavisnosti više nisu samo u čašici, cigareti ili špricu. One su i u frižideru. U telefonu. U društvenom pritisku da stalno budemo bolji, lepši i disciplinovaniji. Ključno pitanje nije samo šta unosimo - već koju emociju pokušavamo da regulišemo, zaključak je panela „Zavisnost na tanjiru: Ultraprerađena hrana i njeni rizici“, održanog u okviru događaja Sensa Health Day prošle subote u Big Fashion šoping centru.
Zavisničko ponašanje
- U poslednjih nekoliko godina sve je više osoba koje se javljaju sa osećajem da su izgubile kontrolu nad unosom slatkiša, grickalica ili slatkih gaziranih pića. Ono što opisuju veoma podseća na obrasce zavisničkog ponašanja - intenzivnu i ponavljajuću žudnju, kompulzivno konzumiranje određene hrane, stalne misli o sledećem unosu, osećaj krivice nakon prejedanja i kratkotrajne pokušaje prekida koji završavaju relapsom - istakla je prim. dr sc. med. spec. psihijatrije i psihoterapeut Željka Košutić.
Ona je pojasnila da je „ta hrana industrijski dizajnirana da maksimalno aktivira sistem nagrade u mozgu“.
- Kombinacija šećera, masti i soli podstiče lučenje dopamina i stvara ciklus želje i ponavljanja - kaže dr Košutić.
Na pitanje s kojim zavisnostima ili oblikom ponašanja se može uporediti, dr Košutić ističe da je ovaj obrazac najsličniji zavisnosti od nikotina zbog ritualnog, senzornog i socijalnog iskustva.
Različiti mehanizmi štetnosti
Dr Danka Nikolić Šokota, lekar opšte prakse i homeopatije, istakla je da ultraprerađena hrana (UPF), prema NOVA klasifikaciji, uključuje industrijske proizvode s više aditiva, rafinisanih sastojaka i malo ili nimalo cele hrane.
Kako je navela, najčešće povezani rizici su povećan rizik od kardiovaskularnih bolesti, insulinska rezistencija i dijabetes tip 2, gojaznost i metabolički sindrom, povećan rizik od kolorektalnog karcinoma, hronična niskogradusna inflamacija, disbioza crevne mikrobiote, depresija i kognitivni pad.
- Mehanizmi štetnosti uključuju nitrite i nitrate koji se dodaju sušenom i dimljenom mesu (pršuta, slanina, kobasice, viršle) radi očuvanja boje i ukusa. U kiselom okruženju želuca i pri visokim temperaturama obrade (prženje, roštilj) nitriti mogu reagovati sa aminima iz mesa i stvoriti N-nitrozamine, koji su dokazano kancerogeni u eksperimentalnim modelima. Na primer, kod dimljenog mesa rizik je realan, ali umeren i zavisi od navike. Nije na nivou pušenja, ali jeste jedan od retkih prehrambenih faktora s jakim dokazima. Problem nije komad pršute, već učestalost i kontekst ishrane - rekla je dr Šokota.
Dopaminski sistem
Ana Todorović, nutricionistkinja-dijetetičarka, precizirala je koji sastojci najviše doprinose žudnji za ovom hranom.
- Najveći uticaj imaju kombinacije: šećera i masti, rafinisanih ugljenih hidrata i soli, pojačivača ukusa (npr. natrijum-glutamat), veštačkih aroma i emulgatora. Ove kombinacije nisu slučajne - one su pažljivo formulisane da aktiviraju centre nagrade u mozgu, posebno dopaminski sistem. Hrana postaje „hiperukusna“, teško je stati na jednoj porciji. Pored toga, brzo se vari, izaziva nagle skokove glukoze u krvi, ne daje dugotrajan osećaj sitosti. Zbog toga osoba brzo ponovo ogladni i poseže za istim proizvodima.
Navela je da ultraprerađenu hranu možemo prepoznati ako čitamo deklaracije.
- Ako lista sastojaka ima više od pet do sedam stavki i sadrži sastojke koje ne prepoznajemo ili ne bismo koristili kod kuće, verovatno je ultraprerađeni proizvod. Obratite pažnju na marketing - oznake poput „fit“, „lajt“, „bez masti“ ne znače nužno nutritivno kvalitetan proizvod.
Smanjenje štete
Elektronske cigarete- prelazno rešenje, ne cilj
l Elektronske cigarete, istraživanja pokazuju, kod dela odraslih pušača mogu imati ulogu u strategiji smanjenja štete, jer ne sagorevaju duvan i smanjuju izloženost toksičnim produktima sagorevanja, kaže dr Košutić i dodaje:
- Najzdravija opcija je ne pušiti, ali za dugogodišnje pušače, koji nisu uspeli da prestanu drugim metodama, prelazak na regulisane elektronske proizvode može biti manje štetna, privremena alternativa - uz stručni nadzor i jasan plan potpunog prestanka.