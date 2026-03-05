Slušaj vest

Iz Konzoricijuma "Logistika" upozoravaju da je BiH danas suočena sa ozbiljnim poremećajem u odvijanju međunarodnog drumskog transporta i ponovo apeluju na institucije da odmah reaguju, jer svaki sat čekanja znači nove gubitke za kompanije, radnike i ekonomiju.

- Sa granica je jutros vraćeno više od 100 transportnih vozila, dok je oko 2.000 tona robe ostalo zarobljeno u transportu, bez mogućnosti da bude isporučeno na tržište EU - saopšteno je iz "Logistike".

Napominju da se najveći deo međunarodnog robnog saobraćaja BiH odvija preko graničnih prelaza na severu zemlje uz reku Savu, koji predstavljaju ključne izlazne tačke za privredu prema tržištu EU.

Upravo na tim pravcima, ukazali su iz "Logisitke", danas dolazi do ozbiljnih zastoja i vraćanja vozila.

Iz Konzorcijuma su naglasili da, prema dostupnim informacijama iz sektora transporta, na pravcima preko Srbije nije evidentiran isti nivo problema, te da su dobrosusedski odnosi omogućili određeni operativni pristup na prelazima, uključujući pravac prema Bajakovu.

- Srbija je na pravcu prema Mađarskoj uspela da obezbedi određene pomake ili privremena rešenja za svoje prevoznike. Zato postavljamo jasno pitanje institucijama BiH - zašto BiH nema isti nivo zaštite svojih prevoznika i privrede - pitaju iz "Logistike".

Prevoznici su upozorili da se BiH suočava sa situacijom u kojoj su uvoz i izvoz robe ozbiljno ugroženi, a lanci snabdevanja dovedeni u pitanje, ukoliko se hitno ne preduzmu konkretni koraci i ne pokrenu direktni razgovori sa institucijama EU i susednih zemalja.

- Vreme za reakciju je sada - poručili su prevoznici.

Podsećamo, prevoznici iz BiH su najavili su blokade granica 12. marta ukoliko se ne reši problem boravka vozača u EU.

- Ova odluka nije politička. Ona je egzistencijalna - rekli su prevoznici.