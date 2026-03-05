Slušaj vest

Danas u rodnim Lučanima i to baš na Svetski dan Energetske efikasnosti, dodelila sam 96 ugovora domaćinstvima koja su dobila subvencije za mere energetske sanacije, novu stolariju, izolaciju, efikasnije kotlove, solarne panele i toplotne pumpe!

U poslednje tri godine, kroz zajednički rad sa lokalnom samoupravom, uloženo je 38 miliona dinara i podržano 310 domaćinstava da unaprede energetsku efikasnost svojih kuća i stanova. Za socijalno ranjive građane obezbedili smo subvencije i do 90% vrednosti radova, dok ostali građani mogu da računaju na podršku od 50 do 65%.

Energetska efikasnost znači manje račune za građane, ali i čistiju i održiviju energetiku za celu Srbiju. Nastavljamo da ulažemo u projekte koji donose konkretne rezultate i bolji kvalitet života u lokalnim zajednicama.

