Trgovački lanac Tedi u Hrvatskoj izdao je važno upozorenje za svoje kupce - jedan od proizvoda se povlači iz prodaje.

– Obaveštavamo vas da proizvod „Električni aparat za vafle, Elta“ povlačimo iz prodaje. Testiranja su pokazala da dolazi do pregrevanja kabla, što može biti opasno, zato savetujemo da proizvod ne koristite. Aparat je bio dostupan u našim prodavnicama od 7. aprila 2024. do 3. novembra 2025. godine – stoji u obaveštenju.

Kupci mogu proizvod zameniti ili dobiti povratnu cenu od 15 evra u bilo kojoj Tedi prodavnici.

BiznisKurir/Poslovni

