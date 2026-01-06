Slušaj vest

Investitori moraju da procene ko će upravljati proizvodnjom i izvozom venecuelanske nafte i da li je moguć oporavak naftne industrije u zemlji.

Za sada, formalna kontrola ostaje u rukama državne kompanije PDVSA, koja upravlja većinom proizvodnje i rezervi u Venecueli, dok strane kompanije posluju kroz partnerstva.

Američki Ševron ima najznačajnije prisustvo kroz zajedničke projekte sa PDVSA, dok su ruske i kineske firme takođe prisutne, ali bez većinskog uticaja, prenosi CNBC.

Akcije Ševrona su danas u trgovini pred otvaranje berzi porasle za 6,5 odsto, a kompanije Ekson mobajl za 3,2 odsto.

Venecuela je nacionalizovala naftnu industriju sedamdesetih godina prošlog veka, a proizvodnja je vrhunac dostigla 1997. godine sa oko 3,5 miliona barela dnevno.

Od tada je pala na procenjenih 950.000 barela dnevno, od čega se oko 550.000 barela izvozi, što značajno ograničava njen kratkoročni uticaj na globalno tržište.

Analitičari upozoravaju da bi eventualna promena režima u Karakasu mogla privremeno da poremeti izvoz, jer bi nejasnoće oko upravljanja i plaćanja mogle da dovedu do zastoja u isporukama.

Flota tankera u senci

Dodatni pritisak dolazi od američkih sankcija na takozvanu "flotu tankera u senci", što je već nateralo Venecuelu da smanji proizvodnju.

Uprkos političkom šoku, neposredni rizik po globalno snabdevanje ocenjuje se kao ograničen.

Ševron trenutno izvozi oko 150.000 barela nafte iz Venecuele dnevno, što bi moglo da ublaži kratkoročne poremećaje, dok analitičari procenjuju da bi geopolitička neizvesnost mogla da doda oko tri dolara po barelu kao kratkoročnu premiju rizika.

Dugoročno gledano, značaj Venecuele leži u njenoj teškoj i sumpornoj nafti, koja je posebno tražena u složenim rafinerijama, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama.

Složene rafinerije su napredne rafinerije koje mogu da prerađuju naftu nižeg kvaliteta i da je pretvore u skuplja kvalitetna goriva.

Promena vlasti i sankcije

Postoji mogućnost da se vlast u Venecueli promeni, a sankcije ublaže, ali čak i u tom slučaju bi oporavak naftne industrije u južnoameričkoj zemlji zahtevao velika ulaganja.

Plan administracije Donalda Trampa da Vašington obnovi venecuelansku naftnu industriju analitičari procenjuju kao dugoročan i visokorizičan poduhvat, čija bi realizacija mogla da traje godinama i da košta više od 100 milijardi dolara, navodi Blumberg u analizi.

Venecuela raspolaže najvećim potvrđenim rezervama nafte na svetu, ali naftna infrastruktura je, nakon godina korupcije, nedostatka ulaganja, požara i krađa, u velikoj meri devastirana, što čini oporavak izuzetno složenim.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da očekuje snažno interesovanje naftnih kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama za venecuelansku tešku naftu, koja je ključna za rafinerije na obali Meksičkog zaliva.

Politička nesigurnost u Venecueli predstavlja značajnu prepreku da nafta iz ove države igra značajniju ulogu na globalnom tržištu, a eksperti upozoravaju da bi kompanije poput Ševrona i Ekson mobajla zahtevale jasne garancije političke stabilnosti pre nego što se odluče na velika ulaganja, zaključuju američki analitičari.