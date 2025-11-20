Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana „Building Futures“, koja je održana u Ložionici, posvećena inovacijama u oblasti zelene energetike, infrastrukture i naprednih tehnologija.

Saradnja Srbije i Velike Britanije

Vučić je istakao da postoji prostor za jačanje ekonomske saradnje sa Velikom Britanijom i naglasio potencijal u infrastrukturnim projektima:

- To je za čestitke i mnogo će vode Savom i Dunavom proteći dok mi dođemo do toga, ali to je vrsta putokaza kako da radimo.

Predsednik je posebno istakao mogućnosti finansijske podrške i kreditiranja:

- Samo da malo snizite kamate...

Jedan od ključnih infrastrukturnih projekata o kojem je govorio je brza pruga Ruma - Bijeljina - Tuzla, koja bi omogućila putovanje od Beograda do Tuzle za sat i po:

- Ja mislim da je svima sa Zapadnog Balkana mesto u Evropskoj uniji... Mislim da je strašno važno da svi budemo zajedno i da najviše možemo da doprinesemo za Balkan kad smo svi zajedno.

Vučić je podsetio i na saradnju sa Hrvatskom:

- Nudili smo i Zagrebu da gradimo brzu prugu zajedno, nisu hteli, rekli su da nisu zainteresovani za istočne izlaznice, zato smo mi gradili do Budimpešte, a sad ćemo do Beča stizati za 5 sati!

Obrazovanje, tehnologija i AI kao pokretači biznisa

Vučić je naglasio značaj ulaganja u obrazovanje i nove tehnologije za razvoj privrede i konkurentnost:

- Kasnimo i kaskamo, i kad je reč o našem obrazovanju... Mislim da je strašno važno da se posvetimo veštačkoj inteligenciji, razvoju tehnologija, a vidim da kaskamo za svetom.

Predsednik je poručio da će Srbija nastaviti da se ponaša odgovorno i ozbiljno u ekonomskim i političkim pitanjima, sa ciljem stabilnog rasta i saradnje sa komšijama:

- Srbija će se ponašati odgovorno i ozbiljno, čuvaćemo stabilnost i mir i gledaćemo da rastemo sve brže zajedno sa svim našim komšijama u regionu.

Britanska ulaganja i potencijal za ekonomski rast

Britanski ambasador u Srbiji, Edvard Ferguson, istakao je da je ovo treća konferencija u Srbiji posvećena trgovinskom partnerstvu sa Velikom Britanijom, koja je šesta privreda sveta po snazi.

- Mogućnosti saradnje sa UK su velike i nije Velika Britanija slučajno u svetskom vrhu u mnogim oblastima.

Ambasador je dodao da britanske kompanije učestvuju u projektima solarne energije, dekarbonizacije i drugih sektora, sa potencijalom da se ulaganja prošire:

- Želim da zahvalim ambasadoru Edvardu Fergusonu na tome što je insistirao na našoj ekonomskoj saradnji, jer mislim da je ona danas najbolja u našoj istoriji i verujem da može da bude još mnogo bolja.

Vučić je naveo konkretne finansijske obaveze Velike Britanije prema regionu i Srbiji:

- Britanija ne dolazi praznih ruku, mi nudimo 24 milijarde funti za ceo ovaj region za finansiranje i 5 milijardi za Srbiju kako bi pomogla da vlade ovog regiona postanu veći izvoznici i da na stranim tržištima budu uspešni.