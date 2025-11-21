Slušaj vest

A pravoslavni vernici i Srpska pravoslavna crkva danas slave Sabor svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatog Aranđelovdan. A mnoge zanma koliko stvarno novca treba da izdvoje za pripremu slavske trpeze.

Kurir televizija proveravala je da li su se i trgovci na pijacama pripremili za sutrašnju slavu sa svojim cenovnicima, jer znamo koliko su promenljivi uoči velikih praznika.

Različite vrste ribe

Praznik pada u petak, pa prema običaju, trpeza danas treba da bude posna. Prodavac iz obližnje ribarnice otkrio je za Kurir televiziju da se uoči praznika najviše traže šaran, deljeni šaran, som, smuđ, oslić, pastrmka i kečiga.

Cena živog šarana trenutno je oko 600 dinara, dok šnicla od šarana košta 1400, kao i smuđ. Tostolobik šnicla prodaje se za 950 dinara, a som i kečiga dosežu cenu od 1800 dinara.

Jedna od omiljenih vrsta ribe, pastrmka, košta 750, dok je bela riba dostupna po ceni od 350 dinara.

U ponudi se nalaze i morski brancin, orada, oslić i skuša, koji su već godinama nezaobilazni deo posnih i slavskih trpeza.

Cene povrća i mesa

Pored ribarnice, obišli smo i subotičku mlečnu pijacu, poznatu po izuzetno širokoj i kvalitetnoj ponudi. Tokom prazničnog perioda prodavci imaju pune ruke posla, ali uprkos povećanoj potražnji, cene su ostale stabilne. Kako smo mogli da zaključimo, subotički proizvođači ostali su dosledni svojoj praksi - nisu podizali cene, koje su iste kao i prethodne nedelje.

Svež kupus se na veliko prodaje po ceni od 30 dinara, dok je kiseli kupus oko 300 dinara. Sveža paprika košta 250t dinara, a luk 80. Krompir se kreće između 70 i 80 dinara, dok je šargarepa 60 dinara po kilogramu.

Za domaćice koje nisu imale vremena da pripreme poslastice kod kuće, pijaca nudi širok izbor domaćih kolača po pristupačnim cenama. Kilogram se može naći već od 1500 dinara, u zavisnosti od vrste i sastava, pa svako može izabrati nešto prikladno za slavsku trpezu.

S obzirom na to da mnogi tokom današnjeg dana ne poste, u mesarama se velika potražnja beleži i za prasetinom, čija je trenutna cena 1500 dinara po kilogramu.

