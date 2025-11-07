Slušaj vest

Sve koji sutra obeležavaju Mitrovdan zanima koliko stvarno novca treba da izdvoje za pripremu slavske trpeze tj.

Kurir televizija proveravala je da li su se i trgovci na pijacama pripremili za sutrašnju slavu sa svojim cenovnicima, jer znamo koliko su promenljivi uoči velikih praznika.

Gordana, prodavačica na pijaci, govorila je za emisiju "Redakcija":

- Prodajem kupus, domaći. 300 dinara je kilogram kupusa. Ali, cene smo tokom cele godine držali niske. Kvalitet paprike je prva klasa, sve je sveže i sve je iz bašte i plastenika. Naš Beograd i Srbija se mogu pohvaliti sa nama.

Prodavačica Gordana Foto: Kurir Televizija

Kupus i paprika su i ove godine najtraženiji, jer se bez njih ne može zamisliti dobra slavska trpeza. Uz njih, tražene su i jabuke, orasi, med i vino - proizvodi koji su sastavni deo svakog slavskog stola. Prodavci kažu da su spremni i da su se potrudili da, uprkos rastu troškova, da zadrže povoljne cene.

Na pijaci se mogu naći i domaći kolači, kilogram košta 1.300 dinara. Što se tiče zimnice, džemovi se kreću od 700 do 1.200 dinara, dok je cena paradajza 300 dinara.

Na Kvantašu je cena veze paprike 100 dinara, dok je pečena paprika po kilogramu od 500 do 600 dinara.

Cene u poređenju sa prošlom godinom su "za nijansu više", ali se kvalitet robe popravio. Većina dodaje da na pijacama i dalje može da se nađe domaće, provereno i ukusno i da se isplati dati koji dinar više ako je roba sveža i zdrava.

Na tezgama se, osim voća i povrća, mogu naći i suhomesnati proizvodi, domaća rakija, med, sir, ali i ukrasni detalji za slavsku trpezu, sve ono što daje poseban praznični duh. Pored klasične kupovine, mnoge pijace ovih dana organizuju i male manifestacije i bazare, pa atmosfera više podseća na pravi vašar nego na običan radni dan.

Jelena Nikolić Foto: Kurir Televizija

Bazari na beogradskim pijacama

Jelena Nikolić, PR Gradske pijace, pozvala je sve ljubitelje domaće hrane i proizvoda da posete bazare koji se održavaju na beogradskim pijacama:

- Beogradske pijace su mesta gde naši sugrađani tokom cele godine pazare, a tokom slava su one prva mesta gde se nabavljaju namirnice. Na pijaci Stari Merkator, ovog vikenda održava se bazar zanatstva od 08 - 16h. Tu će biti razni unikatni proizvodi. A na pijaci Banjica se u isto vreme održava karavan zimnice.

Prema rečima predstavnika Gradske pijace, interesovanje kupaca je pojačano još od početka nedelje, a najveća gužva očekuje se upravo uoči samog praznika. Ponuda je bogata - od svežeg povrća i voća, preko mesa i ribe, do tradicionalnih slavskih kolača i gotovih jela za one koji nemaju vremena da kuvaju.

Svi koji sutra proslavljaju Mitrovdan, a još nisu obavili kupovinu, imaju priliku da to učine danas uz bogatu ponudu, pristupačne cene i vedru prazničnu atmosferu koja je već zavladala na beogradskim pijacama.

