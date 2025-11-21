Slušaj vest

Brent za isporuku u januaru pao je 1,6% na 62,38 dolara po barelu, dok je WTI oslabio 2% na 57,85 dolara. Oba ugovora nalaze se znatno ispod nivoa sa početka godine.

Evropski energetski sektor takođe je u crvenom: indeks Stoxx Oil & Gas pao je više od 2,4%, Shell i BP izgubili su oko 1,6%, Equinor 2,7%, dok je Siemens Energy zabeležio pad od čak 8%. Američke kompanije Exxon Mobil i Chevron bile su blago niže u pretrgovini.

Negativno raspoloženje na tržištu rezultat je informacija o američkom mirovnom predlogu, prema kome bi Ukrajina navodno trebalo da se odrekne teritorija, uključujući Krim, Lugansk i Donjeck, i garantuje da nikada neće pristupiti NATO-u. Plan predviđa i ograničenje ukrajinske vojske na 600.000 vojnika, uz bezbednosne garancije sa Zapada.

Analitičari, međutim, sumnjaju da će Ukrajina pristati na sporazum koji se smatra izrazito povoljnim za Rusiju.