Tvrda plastika prekrivena platnom postala je više od pukog sedišta – to je mera turističke vrednosti

Ozbiljan trošak

Na nekim destinacijama, iznajmljivanje se pretvara u ozbiljan trošak: Sveti Stefan, Crna Gora - oko 300 evra dnevno, Sen Trope (Niki Bič) - do 500 evra za dan luksuza, Mikonos - u zavisnosti od lokacije i „vibracije“, 200 do 400 evra, Dubai, Palm Džumeira - 250 evra i dobijate ambijent... ali ne i mir .

U Hrvatskoj se cene dnevnog iznajmljivanja kreću od oko 30 do 50 evra, ali je bilo i „posebnih ponuda“ od, na primer, 150, 160 evra. Takve količine su takođe dovele do incidenata. Od fizičkih sukoba u Italiji i Španiji do digitalnih sabotaža u turskim hotelima – borba za dobru poziciju na plaži često eskalira.