Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se danas u Berlinu sa ministarkom privrede i energetike Nemačke Katerinom Rajhe, sa kojom su dogovorene konkretne zajedničke aktivnosti kako bi se pronašlo adekvatno rešenje problema profesionalnih vozača.

Sastanku u Berlinu prisustvovali su i ambasadorka Srbije u Nemačkoj Snežana Janković, savetnik predsednika Srbije Jorg Heskens i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

- Održali smo veoma konstruktivan radni sastanak sa ministarkom privrede i energetike Nemačke. Na sastanku su dogovorene konkretne zajedničke aktivnosti koje ćemo realizovati u narednom periodu kako bismo pronašli adevaktno rešenje problema profesionalnih vozača, a kada je u pitanju obavljanje njihove delatnosti u zemaljama članicama Evropske unije - navela je Mesarović na Instagram profilu.

Kako je dodala, zahvaljujući otvorenoj i jasnoj spoljnoj politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Srbija je pouzdan partner i poželjan sagovornik svuda u svetu, a potvrda toga je i današnji sastanak.

- Nastavljamo sa politikom kontinuiteta, saradnje i napretka naše zemlje koju trasira predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uz podršku Vlade Srbije, predsednika Vlade i Srpske napredne stranke, na celu sa Milošem Vučevićem - poručila je Mesarović.