Slušaj vest

U Guangdžou danas je otvoren skup kompanija iz provincije Guangdung na kojem se predstavilo pet srpskih vinarija, a potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je da su srpska vina cenovno konkurentna, kao i da je njihov kvalitet već prepoznat na kineskom tržištu.

- Sporazum o slobodnoj trgovini predviđa postepeno ukidanje carinskih stopa u naredne dve godine, čime će se stvoriti uslovi da naša vina budu cenovno još konkurentnija - rekla je Mesarovićeva.

Ona je istakla da će u toku dana 33 trgovinska lanaca i distributera iz Kine razgovarati sa srpskom delegacijom na temu plasmana domaćih vina.

- Sa posebnom pažnjom ću voditi sastanke, gde ću kao ministarka privrede sa jednim posebnim ponosom predstavljati srpska vina i truditi se da ih plasiramo u što većem obimu - rekla je Mesarovićeva za srpske medije.

Prema njenim rečima, cilj je da se u potpunosti iskoristi potencijal Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom.

U toku dana slede sastanci srpske delegacije sa kineskim trgovinskim lancima u cilju plasmana domaćih vina na tržište Kine. U okviru današnjeg skupa organizivana je i degustacija srpskih vina.

Posetiocima se pruža prilika da probaju srpska vina u studiju profesora Sju Hongfeja, jednog od najznačajnijih savremenih kineskih umetnika, čiji rad ima snažan međunarodni domet.

Pored svoje umetničke karijere, on obavlja i važne javne funkcije, uključujući članstvo u Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konferencije (CPPCS), kao i vodeće pozicije u umetničkim institucijama i udruženjima.

Njegov studio, koji se prostire na četiri sprata, predstavlja jedinstven prostor koji povezuje umetnost, kreativnu industriju i poslovnu saradnju.

Profesor Sju je veliki ljubitelj vina, koji ima svoju trgovačku firmu, te je već izrazio interesovanje za promociju srpskih vina.

U toku je priprema organizovanja izložbe njegovih radova u Srbiji krajem juna.

Ministarka Mesarović je u ponedeljak doputovala u Guangdžou, gde će tokom višednevne posete Kini održati niz sastanaka sa predstavnicima kineskih kompanija.

Tokom posete Kini, u periodu od 20. do 29. aprila, Mesarovićeva će obići tri provincije - Guangdong, Šandung i Hebej, kao i šest gradova: Guangdžou, Fošan, Šenžen, Đinan, Šiđažuang i Tjenđin.