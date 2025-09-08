Slušaj vest

Od 1. januara 2026. godine stupiće na snagu novi cenovnik ribolovačkih dozvola, prema kojem će godišnja dozvola za rekreativni ribolov koštati 9.000 dinara, objavilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

Za određene kategorije građana predviđeni su popusti – za penzionere starije od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60 do 80 odsto cena će biti 4.500 dinara, dok će maloletnici, invalidi i lica sa telesnim oštećenjem većim od 80 odsto plaćati 800 dinara.

U Sremskoj Mitrovici ribolovci su podeljenih mišljenja. Dok jedni smatraju da je cena opravdana, drugi veruju da bi država trebalo više da uloži u očuvanje ribljeg fonda.

- Nama koji smo skoro svaki vikend na Savi ili odlazimo da pecamo na jezerima, dozvola se isplati. Samo je pitanje koliko će država zauzvrat ulagati u riblji fond i zaštitu voda - kaže Milan, pecaroš iz Sremske Mitrovice.

Stariji ribolovci ističu da im je popust od 50 odsto značajan, ali da i dalje osećaju teret troškova.

- Ja sam u penziji, pecam iz ljubavi i zbog druženja. Svaki dinar mi znači, ali mi je ova polovina cene olakšanje. Ipak, voleo bih da država misli malo više na starije ljude - rekao je Živko, pecaroš u penziji iz Sremske Mitrovice.

Novi cenovnik predviđa i dnevne dozvole od 1.300 dinara, kao i višednevne dozvole po ceni od 2.600 dinara, dok će na ribarskim područjima u zaštićenim zonama godišnje dozvole iznositi od 2.000 do 10.000 dinara.

Dozvole u Sremskoj Mitrovici mogu se kupiti u filijali JVP „Vode Vojvodine“, u ribolovačkim udruženjima poput SRD „Sava“, kao i putem online platforme Ribolovačkog saveza Vojvodine.

Kazne za pecanje bez dozvole ostaju visoke – od 10.000 do 50.000 dinara. Ribolovci podsećaju da je kupovina dozvole višestruko isplativija.

- Jedna kazna je skuplja nego dozvola za celu godinu. Bolje da se uplati, pa da mirno pecamo - zaključuje jedan od dugogodišnjih članova udruženja.