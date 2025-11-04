Slušaj vest

Muškarac je putem interneta za 800 evra kupio lažnu vozačku dozvolu, jer mu je prava oduzeta još pre 25 godina zbog vožnje pod dejstvom droge. Sud u Lidenšajdu (Lüdenscheid) osudio ga je na pet meseci uslovne kazne, jer je tokom policijske kontrole koristio falsifikovani dokument.

Na lokalnom sudu u Lidenšajdu doneta je presuda protiv muškarca koji prima socijalnu pomoć (Bürgergeld), nakon što je uhvaćen sa falsifikovanom vozačkom dozvolom.

Sudija Andreas Lyra osudio ga je na pet meseci zatvora uslovno, iako iza sebe ima dugu istoriju saobraćajnih i krivičnih prekršaja.

Policija ga je u martu zaustavila tokom redovne kontrole. Kada su tražili dokumenta, predao je lažnu poljsku vozačku dozvolu, za koju su policajci odmah posumnjali da je falsifikovana. Dokument mu je oduzet, a protiv njega je podneta prijava.

– Iz gluposti sam nabavio tu vozačku dozvolu – priznao je optuženi tokom suđenja. Sudija je pokazao razumevanje, ali ga je upozorio: – Neću vam odrubiti glavu, ali pohvalu svakako nećete dobiti.

Muškarac je vozačku dozvolu izgubio pre 25 godina zbog vožnje pod dejstvom droge. Od tada je više puta osuđivan zbog vožnje bez dozvole i krivičnih dela povezanih sa drogom. Kada mu je prošle godine odbijen zahtev za ponovno izdavanje dozvole, odlučio je da preko interneta kupi falsifikovanu poljsku dozvolu za 800 evra.

Iako iza sebe ima dugu istoriju prekršaja, tvrdi da želi da „ponovo sredi život“ i pronađe posao.

Zbog iskrenog priznanja i kajanja, tužilaštvo je predložilo blažu kaznu – šest meseci uslovno i uplatu novca u humanitarne svrhe. Sudija je ipak odlučio da mu izrekne pet meseci uslovne kazne i zabranu podnošenja zahteva za novu vozačku dozvolu u narednih godinu dana.