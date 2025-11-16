Slušaj vest

Na Redditu se pojavila zanimljiva rasprava u zajednici posvećenoj Policijskoj akademiji. Jedan budući kadet, koji je prethodno završio fakultet, zatražio je savet da li mu se isplati da uđe u policijski sistem u Hrvatskoj. Njegova objava pokrenula je lavinu komentara i podeljenih mišljenja među korisnicima.

Objava korisnika glasi:

- Zdravo svima, da li se isplati biti policajac ako imaš fakultet u Hrvatskoj? Završio sam fakultet i primljen sam na akademiju, ali razmišljam da li uopšte da idem. Iskreno, da li se u tom sistemu isplati ući? Molim bez šale, stvarno mi treba savet da donesem odluku. Hvala! Završio sam Ekonomski fakultet, smer Finansije.

Komentari korisnika podeljeni su između ideala i realnosti.

Prvi je upozorio na finansijske i društvene posledice.

- Čuo sam da su plate često predmet žalbi. Što se društvenog života tiče, ako si bio u društvu ljudi koji ne vole policiju ili se bave drogama, neće ti biti prijatno.

Pojedini korisnici podelili su svoja iskustva sa akademije i posla.

hrvatska policija
Foto: Profimedia

- Na akademiji ima mnogo provera i nepravilnosti; ako ne podnosiš nepravdu, mislim da je bolje da ne ideš. I kasnije, u poslu, ima dosta zaobilaženja pravila. Ako možeš da ‘zažmuriš’ i progutaš knedlu, nije loše. Ekonomski fakultet ti ne znači mnogo, počinješ skoro kao neko iz srednje škole, osim što bi ti plata trebalo da bude bolja. Sve zavisi od ispita i u koju granu policije te rasporede.

Konkretne tvrdnje o plati policajca

- Zavisi, povećali su plate pa običan policajac sada ima oko 1.500 evra mesečno. Kad ti priznaju fakultet posle pet godina, dobiješ čin kao i načelnik, pa plata poraste. Samo treba znati raditi posao, a ne misliti da si važan zbog par saobraćajnih kazni. Danas svako zna zakon, pa moraš paziti koga zaustavljaš - napisao je jedan od korisnika.

Jedan od komentara ostavio je i bivši policajac.

- Bio sam i na akademiji i u policiji. Plata s fakultetom jeste veća, ali ne mnogo, možda 100 evra više. Po meni, ne isplati se ako već imaš fakultet. Ja sam radio osam meseci u upravi, dao otkaz i otišao u Švajcarsku. Svako iskustvo je drugačije, možda će tebi posao leći, nikad se ne zna.

Mišljenja o Policijskoj akademiji i samom pozivu policajca ostaju podeljena. Dok jedni smatraju da posao nudi stabilnost i mogućnost napredovanja, drugi upozoravaju na sistemske nepravde, ograničenja i moralne dileme koje prate ovu profesiju.

Biznis Kurir/Dnevno.hr

