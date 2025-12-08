Slušaj vest

Predsednik Vučić sastaje se danas sa timovima za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje. Naftna industrija Srbije puna dva meseca je pod sankcijama.

U međuvremenu, Predsednik Vlade Srbije, Đuro Macut istakao je da je situacija pod kontrolom i potpuno stabilna u energetskom sektoru. Naveo je da se situacija analizira i da se stalno razgovara u timu sa predsednikom Republike i svim resornim ministarstvima koja su odgovorna.

O ovoj temi govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije i Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade i prof. dr Veljko Mijušković, ekonomista:

Ibro Ibrahimović Foto: Kurir Televizija

- Previše se bavimo time da li će Rusi da prodaju ili ne. Ali, to je državno pitanje, jer država koja ne kontroliše energiju ne kontroliše ni svoju sudbinu. Vrlo je važno da razmišljamo u svom nacionalnom interesom i da na osnovu toga donosimo odluke. Nedonošenje odluke je svakako najskuplje rešenje. Moramo biti strpljivi, dali smo dosta vremena ruskim partnerima, i mislim da će se u narednim danima ubrzati rešavanje pitanja NIS-a. Što se tiče derivata, to ne predstavlja veliki problem jer ih imamo dovoljno. Problem predstavljaju sekundarne sankcije, to je nešto što može da pogodi državu u ekonomskom smislu. Što se tiče derivata, tu apsolutno neće biti problema - objasnio je Ibrahimović.

Rezervno rešenje NIS-a

Predsednik Vlade Srbije, Đuro Macut, poručio je da i ukoliko ne dođe do razrešenja trenutne situacije, država ima i potencionalno rešenje koje će upotrebiti, ali u trenutku ako se iscrpe sva druga moguća:

- Mislim da se to odnosi na zaštitu srpskih nacionalnih interesa, kompletno sam saglasan da se radi o pitanju koji je od nacionalnog značaja. Verovatno ćemo morati da pribegnemo uvođenju našeg menadžmenta i davanju fer cene za otkup u NIS-u. Radi se o izuzetno važnom pitanju, pogotovo jer imamo upozorenja koja se šalju Narodnoj banci Srbije o sekundarnim sankcijama, što može i finansijski i ekonomski da zahvati celokupan sistem - kaže Mijušković i dodaje:

Šta znače sekundarne sankcije i kako bi se njihovo uvođenje odrazilo na građane Srbije možete pročitati u našem odvojenom tekstu.

Veljko Mijušković Foto: Kurir Televizija

- U tom smislu se mora reagovati i sledeći korak je predpostavljam isključenje NIS-a iz platnog sistema, mi moramo da zaštitimo prvenstveno finansijski sistem zemlje. U krajnjem slučaju tu je mukom stečen kreditni rejting zemlje i sve ono što je premija rizika za zemlju bi bilo ugroženo. Da dođe do tih sekundarnih sankcija, vi biste imali zarobljene te devizne rezerve u inostranstvu, imali bi ste to otežano plaćanje ka inostranstvu. Imali ste problem sa izdavanjem kartica i došlo bi do problema funkcionisanja. To je strašno negativna lančana reakcija.

Ibrahimović je govorio i o tome da se u javnom diskursu sve više provlači narativ da su sankcije uvede protiv Srbije, što je demantovao:

- Sjedinjene Američke Države nisu tražile ništa od Srbije, što nisu isto tražile od drugih evropskih zemalja. Bugarska je rešila to tako što je nacionalizovala Lukoilovu rafineriju i to je donela u Narodnoj Skupštini. Češka preuzela isto, znači države su diverzifikovale svoju energetsku nezavisnost. Ovo je vreme koje vam omogućava da napravite druge izvore snabdevanja, da razvijate infrastrukturu sa Makedonijom, Rumunijom, Hrvatskom. Vrlo je važno da razumemo da se nalazimo u sistemu koji ne postoji.

Nacionalizacija NIS-a

Dodaje i da se sve više naginje i ide ka nacionalizaciji Naftne Industrije Srbije:

- U budžetu je ostavljen novac za takvu vrstu solucije. Ta solucija postoji i mislim da to nije ništa strašno, to nije oduzmanje imovine već preuzimanje imovine uz nadoknadu tržišne vrednosti te kompanije. NIS je pod sankcijama, to znači da ona već ima manju vrednost. U Srbiji se mešaju pojmovi interesa i prijateljstva. To nikada nisu partnerski odnosi kakve mi mislimo da jesu

