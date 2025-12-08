Slušaj vest

Ubuduće će poslovati pod punim imenom "Službeni glasnik" d.o.o. Beograd, dok je skraćeno ime Službeni glasnik d.o.o.

Novoformirano društvo nastavlja da obavlja sve delatnosti kao i dosadašnje javno preduzeće, zadržava kompletnu imovinu i preuzima sve obaveze JP, uključujući i sudske postupke koji su u toku. Svi postojeći ugovori ostaju na snazi, bez potrebe za zaključenjem aneksa, a d.o.o. automatski postaje ugovorna strana.

Osnovni kapital JP Službeni glasnik, u iznosu od oko 1,314 milijardi dinara, koji je u celosti upisan i uplaćen kao nenovčani kapital, prenosi se u osnovni kapital novog društva. Time država Srbija stiče 100 odsto vlasništva u Službenom glasniku d.o.o.

Transformacija je sprovedena u skladu sa Zakonom o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu Republike Srbije iz 2024. godine, kojim je predviđena promena pravne forme većeg broja državnih preduzeća.

Biznis Kurir

Ne propustiteKulturaSamo muzika ispuni prazninu kada Bog ćuti: Nova knjiga Vladimira Đuričića biće predstavljena na Kolarcu
Knjiga Muzika 1.jpg
KulturaDve nagrade za Službeni glasnik: Vesna Smiljanić Rangelov dobitnica priznanja "Neven" za popularnu nauku
Kroice
PolitikaKURTIJEVA POLITIKA ETNIČKOG ČIŠĆENJA: Kancelarija za KiM o zatvaranju "Službenog glasnika" u Severnoj Mitrovici
kim.jpg
Kultura"Gavranov paradoks" otkriva nepoznate detalje o kralju Aleksandru i masonima: Predstavljena knjiga Lazara Jovanovića koji je danju inspektor, a noću pisac
DSC_9318 (5).jpg