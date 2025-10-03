Srbin na poslu u Austrriji ne radi ništa a dobro je plaćen

Napisao je: „Trenutno sam u Austriji i registrovao sam se na sajt, dobio ponudu da radim sledećih 5 dana po 8 sati. Kada sam došao jutros, rekli su mi momci, koji su tu već nedelju dana, da nisu ništa radili. Trebalo je da optimizujemo neke stvari oko Windowsa, međutim ništa“, započeo je on svoj post.

Poređenje sa Srbijom

Nastavio je u sličnom, gotovo neverovatnom tonu: "Novac dolazi od države ali kako to ide? U Srbiji sam radio na građevini od 7 do 5 za 4.000 i onda dođem ovde i ovo je prvi poslić i već se vidi velika razlika. Imaju li oni nešto od toga?“

Komentatori su mu odmah u šali savetovali kako da izdrži na takvom poslu. Jedan je napisao: „Pa optimizuj ga, daj mu tamo neki klik nešto, uzmi laptop, brzo hodaj to je siguran znak da si zauzet, daj mi broj, nazvaću te ja da ispadne da si na sastanku, i uživaj, počinje Evroliga danas.“ Drugi je kratko dodao: „Desni klik – refresh.“

Šale samo pljušte

Posebno su se istakle anegdote iz vojske, koje su mnogi delili na temu računara i Windowsa. „Kad su u vojsci pitali da li se neko razume u Windows, svi koji su se javili dobili su krpe da ribaju prozore“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Nas pitali ko ima vozačku i mi se javili, a oni u fazonu ‘večeras vi vozite džoger’ hehe. Bogovi humora…“

U sličnom tonu usledio je još jedan komentar: „’Jel imamo nekog električara?’ – ’Ja sam električar.’ – ’Evo ti lopata, kopaj rupu za strujni stub.’“

Korisnici su se nadovezivali da takve situacije najbolje opisuju odnos prema stručnom kadru u prošlosti. Jedan je ironično primetio: „Ah čudo da nam je propala vojska kad smo tako stručan kadar imali, ti njemu kažeš razumem se u kompjutere a on ti da četku u ruke.“

Cela rasprava brzo se pretvorila u niz šala i dosetki, a mnogi su zaključili da je upravo humor najlakši način da se podnese besposlica na poslu.