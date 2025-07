Primenjene nauke: 127.200 do 261.103 dolara

Poslovna analitika: 159.300 do 191.580 dolara

Poslovno planiranje: 117.200 do 201.900 dolara

Upravljanje poslovnim programima: 102.380 do 195.100 dolara

Inženjering oblačnih mreža: 122.700 do 220.716 dolara

Arhitektura oblačnih rešenja: 130.000 do 207.285 dolara

Upravljanje građevinskim projektima: 150.000 do 193.690 dolara

Inženjering korisničkog iskustva: 126.422 do 239.585 dolara

Upravljanje programima korisničkog iskustva: 141.865 do 201.508 dolara

Arhitektura korisničkih rešenja: 122.730 do 225.000 dolara

Analiza podataka: 132.385 do 205.000 dolara

Upravljanje operacijama data centra: od 115.000 do 176.900 dolara

Inženjering podataka: od 144.855 do 264.000 dolara

Nauka o podacima: od 121.200 do 274.500 dolara

Planiranje potražnje: od 147.000 do 204.550 dolara

Arhitektura digitalnih oblačnih rešenja: od 155.085 do 217.589 dolara

Elektrotehnika: od 138.995 do 247.650 dolara

Finansijska analiza: od 91.100 do 213.800 dolara

Hardverski inženjering: 136.000 do 270.641 dolara

Dizajn proizvoda: 125.100 do 208.058 dolara

Upravljanje proizvodima: 122.800 do 250.000 dolara

Marketing proizvoda: 113.350 do 213.200 dolara

Istraživačke nauke: 146.054 do 208.000 dolara

Istraživanje, primenjene nauke i nauke o podacima: 85.821 do 208.800 dolara

Inženjering usluga: 130.080 do 182.500 dolara

Silicijumski inženjering: 116.334 do 275.000 dolara

Inženjering pouzdanosti lokacije: 135.100 do 236.670 dolara

Softverski inženjering: 82.971 do 284.000 dolara

Specijalisti za rešenja: 144.000 do 209.300 dolara

Planiranje snabdevanja: 131.300 do 193.270 dolara

Upravljanje tehničkim programom: 120.900 do 238.000 dolara

Savetovanje o tehničkoj podršci: 114.290 do 153.984 dolara

Inženjering tehničke podrške: 80.371 do 176.606 dolara

Tehnološki stručnjaci: 168.800 do 200.000 dolara

UX istraživanje: 138.560 do 177.148 dolara