PAŽLJIVO BIRAJTE STRUKU U NEMAČKOJ OVI RADNICI GODIŠNJE ZARADE 145.000 EVRA! Od zemlje do zemlje velike su razlike u primanjima

IT stručnjaci na vrhu lise po zaradi Foto: Shutterstock

Analiza oglasa za posao na platformi Indeed od maja 2024. do aprila 2025. godine pokazuje da najviše zarađuju IT stručnjaci, ali i neke nove struke