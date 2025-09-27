Slušaj vest

Uzgajanje japanskih prepelica predstavlja isplativ mali biznis koji se može pokrenuti i u dvorištu, a uz minimalna ulaganja omogućava mesečnu zaradu i do 5.000 evra.

U poslednjih nekoliko godina, sve više ljudi u Srbiji okreće se malim, održivim biznisima koji se mogu razvijati na sopstvenom imanju ili čak u dvorištu. U tom kontekstu, uzgoj japanskih prepelica predstavlja atraktivnu poslovnu priliku zbog niskih početnih ulaganja, brze isplativosti i sve veće potražnje za zdravim namirnicama.

Prepelčja jaja su prepoznata po svojim zdravstvenim benefitima, dok je sama proizvodnja laka za organizaciju i ne zahteva velike resurse.Japanske prepelice poznate su po visokoj nosivosti i otpornosti na bolesti. Počinju da nose jaja već nakon 6 nedelja starosti, što omogućava brz obrt investicije.

Njihova jaja su mala, ali bogata proteinima, vitaminima i mineralima, i sve češće se koriste u ishrani dece, sportista i osoba sa posebnim zdravstvenim potrebama.

Pored nutritivnih vrednosti, prepelčja jaja su postala popularna i zbog svog "zdravstvenog imidža", pa se često koriste kao prirodni lek protiv alergija, astme, visokog krvnog pritiska i drugih problema.

Foto: Shutterstock

Minimalna ulaganja i brza isplativost

Za početak mini-farme od 1.000 japanskih prepelica potrebno je obezbediti prostor koji ne mora biti veliki - dovoljno je adaptirati garažu, podrum ili pomoćni objekat.

Osnovna oprema uključuje kaveze sa više nivoa, pojilice, hranilice, grejanje i osvetljenje. Ukupna početna investicija kreće se od 2.500 do 3.000 evra.

Prepelice mogu dostići nosivost od 80 do 90 odsto, što znači da se dnevno može sakupiti 800 do 900 jaja. Na mesečnom nivou, to je oko 24.000 jaja, a kada se prodaju, može se zaraditi i do 5.000 evra. Cene na tržištu variraju, ali prosečna cena po komadu u maloprodaji je od 12 do 20 dinara, u zavisnosti od načina prodaje i pakovanja.

Održivost i proširenje biznisa

Mini-farma japanskih prepelica pruža dobru osnovu za dalji razvoj. Osim prodaje jaja, moguće je razviti dodatne proizvode poput:

vakumiranih kuvanih jaja,

mlevenih ljuski kao prirodnog suplementa kalcijuma,

prodaje živih prepelica drugim uzgajivačima,

proizvodnje organskog đubriva od stajnjaka.

S obzirom na sve češći interes za zdravu ishranu, ovakva proizvodnja ima dugoročan potencijal rasta.

Tržište i plasman proizvoda

Jedna od ključnih prednosti ovog biznisa je lakoća plasmana proizvoda. Prepelčja jaja se mogu prodavati:

na lokalnim pijacama,

putem interneta (društvene mreže, oglasi),

u prodavnicama zdrave hrane,

direktno restoranima i kafićima.

Postoji i mogućnost formiranja mesečnih pretplatničkih paketa za domaćinstva koja redovno konzumiraju jaja.

U zemlji poput Srbije, gde postoji veliki broj neiskorišćenih dvorišta, pomoćnih objekata i male konkurencije u ovoj oblasti, mini-farma japanskih prepelica predstavlja odličan način da se ostvari stabilan i održiv prihod.

Saveti za uspeh

Počni sa 300 do 500 komada ako ti je budžet manji

Drži higijenu - prepelice su osetljive na vlagu i buđ

Stabilna temperatura i svetlost, jednako je stabilna nosivost

Edukuj kupce jer većina ne zna koliko su jaja zapravo korisna