Rad na pola radnog vremena ne znači i malu zaradu

Rad na pola radnog vremena više ne znači i manju platu. Za stručnjake sa specijalizacijom to otvara mogućnost kvalitetnijeg balansa između privatnog i poslovnog života bez značajnijih finansijskih gubitaka.

I zaposleni koji rade pola radnog vremena mogu dostići nivo primanja gornje srednje klase. Ključni faktori su obrazovanje, sektor i stručna kvalifikacija, a upravo u tim oblastima otvaraju se najisplativije prilike.

Najisplativija zanimanja

Prema podacima sa TikTok kanala Finanznerd, koji prati više od 750 hiljada ljudi, i portala Unicum Karriere, najisplativija zanimanja u skraćenom radnom vremenu u Nemačkoj su IT konsultant, zbog velike potražnje u digitalnom sektoru, piše Fenix.

Poslovni savetnik takođe se ističe jer se strateško savetovanje najčešće plaća po projektu. Poreski savetnik može ostvariti visoke prihode kroz individualni rad sa klijentima, dok rukovodilac projekata, posebno u tehničkom i digitalnom sektoru, spada među isplativije opcije.

Lekari i medicinski specijalisti i uz manji obim sati zarađuju iznad proseka. Inženjeri u specijalizovanim oblastima takođe ostvaruju visoka primanja, a pravnici i advokati mogu fleksibilno preuzimati predmete te tako ostvarivati profit i uz rad na pola radnog vremena.

Osim ovih, dobro plaćena zanimanja u Nemačkoj često prelaze i granicu od 100.000 evra godišnje, ali je važno napomenuti da se radi o bruto iznosima. Na računu zaposlenih ostaje znatno manje.

Fleksibilan angažman

Razlog visokih plata i u skraćenom radnom vremenu leži u velikoj potražnji za stručnjacima, navodi portal Finanztip.

Kompanije su sve spremnije da plaćaju specijaliste po visokoj ceni jer im odgovara fleksibilniji angažman. Osim toga, ravnoteža između privatnog i poslovnog života postaje važan faktor u modernom poslovanju.

Više slobodnog vremena, tvrde stručnjaci, donosi efikasnije i zdravije zaposlene, a to poslodavcima na kraju donosi i bolju produktivnost.