Slušaj vest

Za neke od ovih biljaka cena je i do 40 evra po gramu, a mnogi su razradili biznise koji im donose i do 40.000 evra godišnje.

Šafran

Šafran je višegodišnja biljka, a začin se dobija iz cveta „Crocus sativus“. Smatra se jednim od najskupljih začina na svetu. Šafran je prvo uzgajan u Grčkoj, nakon toga počeo je da se uzgaja i u Evroaziji, a kasnije je donet u delove Severne Amerike, Severne Afrike.

U krajinskom selu Tamniču nalaze se polja najskuplje biljke na svetu, šafrana, od kog se pravi najskuplji začin na svetu.

Šafran Foto: Shutterstock

Ono što je specifično za ovu biljku jeste da može da dostigne visinu do 30 centimetara, Od cveta šafrana, čija je berba obično u oktobru, pravi se ovaj začin. Nije ni čudo što je začin najskuplji kad je za jedan kilogram potrebno i do 200.000 cvetova koji su izuzetno osetljivi. Kilogram ovog začina košta skoro 40.000 dinara, a jedan gram košta od 30 do 40 evra.

Špargla

Špargla je zeljasta biljka, a od davnina se koristi u narodnoj medicini. Širom sveta se koristi kao zdravo i ukusno povrće. Veruje se da ova biljka potiče sa istoka, odakle je još pre nove ere doneta u Evropu.

Uzgajanjem ove biljke može da se zaradi i do 20.000 evra godišnje Foto: Shutterstock, Brinja Schmidt / Alamy / Alamy / Profimedia

Uzgajanjem ove biljke može da se zaradi i do 20.000 evra godišnje. Ova biljka je jedna od retkih koja može da preživi nepovoljne vremenske uslove. Osim toga što je lekovita, vrlo je skupa, a kilogram špargle u Srbiji je potrebno izdvojiti oko 2.000 dinara. Kod nas nema velikih proizvođača ove biljke, sa jednog hektara špargle profitabilnost je od 15.000 do 20.000 evra godišnje.

Batat

Batat, odnosno slatki krompir je tropska biljka koja po svom izgledu najviše podseća na obični krompir, slatkog je ukusa i sadrži dosta proteina. Poreklo batata je iz Srednje i Južne Amerike, a ova vrsta povrća se u poslednje vreme sve više koristi i kod nas.

Sadnja batata obično počinje u maju. Batat se uzgaja iz sadnica. Sadi se na uzvišenim gredicama sa upotrebom baštenske folije. Kilogram ovog povrća u slobodnoj prodaji kod nas košta oko 300 dinara. U Srbiji nema mnogo uzgajivača ovog povrća.