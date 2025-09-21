Slušaj vest

Glog (Crataegus) je listopadni žbun ili nisko drvo koje uspeva u umerenoj klimi, pa se odlično prilagođava uslovima u Srbiji. Osim što je poznat po lekovitim svojstvima, posebno kada je reč o zdravlju srca i krvnih sudova, ova biljka je sve traženija u farmaceutskoj i herbalnoj industriji.

Cena jedne sadnice kreće se od 200 do 400 dinara, a na jednom hektaru može se zasaditi od 3.000 do 4.000 sadnica, u zavisnosti od zemljišta i gustine sadnje. Prvi rod stiže već posle treće godine, dok se pun potencijal postiže između 5. i 6. godine. Tada prinos može dostići od 3 do 5 tona po hektaru, što po trenutnim otkupnim cenama (150 do 300 dinara za kilogram) može doneti i do 1,5 miliona dinara prihoda godišnje.

Foto: Shutterstock

Zašto se sve više sadi glog?

Osim što daje vredne plodove za čajeve, tinkture, kapsule i sirupe, glog ima i dodatnu primenu – može se koristiti kao prirodna ograda koja štiti useve, zahvaljujući gustim granama i trnovima.

Minimalna ulaganja, stabilan prihod

Za uzgoj su dovoljni sunčano mesto i propusno tlo blago kisele do neutralne reakcije. Održavanje je jednostavno – ne traži često navodnjavanje, a plodovi se beru u jesen, kada dobiju karakterističnu crvenu boju i slatko-kiselkast ukus.

Zbog lake nege, sve veće potražnje i dugoročnog prinosa, glog postaje jedna od najperspektivnijih voćnih kultura za domaće poljoprivrednike.