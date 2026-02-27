Nova modna adresa u gradu – Mango se vraća u UŠĆE
Beograd ponovo dobija adresu koja je godinama bila sinonim za savremenu, nosivu i promišljenu modu. Nakon duže pauze, španski brend Mango vraća se na srpsko tržište u okviru grupacije Fashion Company, a vrata nove radnje biće otvorena 28. februara u UŠĆE Shopping Centru.
Za mnoge ljubitelje mode ovo je vest sa dozom nostalgije, ali i uzbuđenja. Mango je tokom prethodnih godina izgradio prepoznatljiv modni izraz, a to je spoj mediteranskog senzibiliteta, urbanog minimalizma i komada koji lako prelaze iz dnevnih u večernje kombinacije. Njegov povratak ne deluje kao klasično širenje maloprodajne mreže, već kao logičan susret brenda i grada koji neguje sopstveni stil.
Nova radnja u UŠĆU donosi savremeni koncept uređenja prostora, sa fokusom na preglednost, prirodne materijale i iskustvo kupovine koje je podjednako inspirativno koliko i funkcionalno. U ponudi će se naći ženska kolekcija, koja obuhvata sve od bezvremenskih kaputa i strukturiranih blejzera do komada za svakodnevne, opuštene siluete koje prate ritam grada.
Povratak Manga dolazi u trenutku kada se modna scena u Beogradu sve više okreće kombinovanju kvaliteta, održivijih izbora i komada koji traju duže od jedne sezone. Upravo u tom prostoru između trendova i trajnosti, Mango je godinama gradio svoju estetiku.
Otvaranje 28. februara tako neće biti samo još jedan datum u kalendaru šoping centra, već simboličan povratak poznatog modnog potpisa u grad koji voli modu, ali je nosi na sopstveni način.
Hola Mango. Hola Belgrade. Hola UŠĆE.