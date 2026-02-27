Beograd ponovo dobija adresu koja je godinama bila sinonim za savremenu, nosivu i promišljenu modu. Nakon duže pauze, španski brend Mango vraća se na srpsko tržište u okviru grupacije Fashion Company, a vrata nove radnje biće otvorena 28. februara u UŠĆE Shopping Centru.

Za mnoge ljubitelje mode ovo je vest sa dozom nostalgije, ali i uzbuđenja. Mango je tokom prethodnih godina izgradio prepoznatljiv modni izraz, a to je spoj mediteranskog senzibiliteta, urbanog minimalizma i komada koji lako prelaze iz dnevnih u večernje kombinacije. Njegov povratak ne deluje kao klasično širenje maloprodajne mreže, već kao logičan susret brenda i grada koji neguje sopstveni stil.