U delegaciji sa predsednikom Vučićem su i ministarka trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović i državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nenad Miloradović.

Saradnja u više oblasti

Dve strane razmenile su 10 memoranduma o saradnji u oblasti zdravstva, pravosuđa, kulture, nauke i IT tehnologija, a biće i usvojena zajednička izjava predsednika Vučića i predsednika Tokajeva.

Razmenjeni su Memorandum o saradnji između Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Ministarstva zdravlja Republike Kazahstan u oblasti zdravlja, koji su razmenili Nenad Popović, ministar bez portfelja zadužen za oblast menunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu i Akmaral Alnazarova, ministarka zdravlja Kazahstana, zatim Memorandum o partnerstvu i saradnji između Ministarstva pravde Republike Srbije i Odbora za oduzimanje imovine pri Kancelarij glavnog tužioca Republike Kazahstan, koji su razmenili Jagoda Lazarević, ministarka unutrašne i spoljne trgovine i Berik Asilov, generalni tužilac Kazahstana.

Razmenjeni su i Memorandum o razumevanju između Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva za veštačku inteligenciu i digitalni razvoj Republike Kazahstan, koji su razmenili Jagoda Lazarević, ministarka trgovine i Žaslan Madijev, zamenik premijera i ministar za veštačku inteligenciu i digitalni razvoj Republike Kazahstan, zatim Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede Republike Kazahstan u oblasti veterine, koji su razmenili Jagoda Lazarević, ministarka trgovine i Ajdarbek Saparov, ministar poljoprivrede Republike Kazahstan.

Tehnološki razvoj i inovacije

Razmenjen je i Memorandum o razumevanju između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ministarstva nauke i visokog obrazovanja Republike Kazahstan, koji su razmenili Jagoda Lazarević, ministarka trgovine i Nurbek Sajasat, ministar nauke i visokog obrazovanja Republike Kazahstan, kao i Memorandum o razumevanju između Ministarstva kulture Republike Srbije i Ministarstva kulture i informisanja Republike Kazahstan o saradnji u filmskom sektoru, koji su razmenili Nenad Popović, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položara crkve u zemlji i inostranstvu i Nurbek Sajasat, ministar nauke i visokog obrazovanja Republike Kazahstan.

Razmenjen je i Memorandum o razumevanju između Ministarstva kulture Srbije i Ministarstva kulture i informisanja Republike Kazahstan o saradnji u oblasti očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa, koji su razmenili ministar Nenad Popović i Nurbek Sajasat, ministar nauke i visokog obrazovana Republike Kazahstan.

Potpisan je i razmenjen Memorandum o razumevanju između Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Republike Srbije i Ministarstva za veštačku inteligenciju i digitalni razvoj Republike Kazahstan u oblasti digitalizacije i razvoja elektronske uprave, koji su razmenili Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Žaslan Madijev, zamenik premijera i ministar za veštačku inteligenciju i digitalni razvoj Republike Kazahstan.

Takođe, razmenjeni su i Memorandum o razumevanju između Razvojne agencie Srbije i AD Kazah Invest, koji su razmenili Vladimir Jovičić, ambasador Republike Srbie u Astani i Sultangali Kinžakulov, predsednik Upravnog odbora NK “Kazah Invest”, kao i Memorandum o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Instituta za diplomatiju Republike Kazahstan, koji su razmenili Vladimir Jovičić, ambasador Republike Srbije u Astani i Azamat Žolmanov, rektor Akademije za javnu upravu pri predsedniku Republike Kazahstan.