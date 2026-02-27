Slušaj vest

Kako je prenela agencija Rojters pozivajući se na izvore upoznate sa pregovorima i vlastiti uvid u dokumenta, rok je produžen kako bi tu transakciju iskoristile kao potencijalni pregovarački adut u mirovnim razgovorima o Ukrajini.

Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK), koja deluje u okviru Ministarstva finansija, produžila je prethodni rok koji je isticao 28. februara, čime je potencijalnim kupcima dato dodatno vreme za pregovore o imovini procenjenoj na oko 22 milijarde dolara.

Ovo je već četvrto odlaganje od uvođenja sankcija ruskim energetskim kompanijama u oktobru, podseća britanska agencija.

Prema izvorima, proces prodaje Lukoilove imovine sada je podignut na viši politički nivo i uključen je direktno u šire pregovore između Vašingtona, Moskve i Kijeva.

Sankcije obuhvataju i najveću rusku naftnu kompaniju Rosnjeft, a naredna runda pregovora planirana je za mart.

Međunarodna imovina Lukoila obuhvata širok međunarodni portfolio, uključujući naftna polja, rafinerije i benzinske stanice od Iraka do Finske.

Za ovu imovinu je za sada zainteresovano više od deset ponuđača, među kojima su američki energetski gigant Ekson mobajl, investicioni fond Karlajl grup, kao i partnerski projekat kompanije Ševron i fonda Kvantum kepital grup.

Situaciju dodatno komplikuju navodi ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji je izjavio da je ruska strana predložila ekonomski sporazum vredan čak 12 biliona dolara administraciji predsednika Donalda Trampa, koji uključuje i imovinu Lukoila.